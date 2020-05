Google Chrome vous protègera bientôt des publicités trop gourmandes en ressources

La publicité sur le web peut être un véritable fléau. Il y a encore quelque temps, tout été permis, ou presque. Aujourd'hui, sur une envie de Google, la publicité devient plus propre, moins intrusive, moins gênante au quotidien. Et Chrome poursuit en ce sens.

Toutes les publicités sur le web ne sont pas égales. Certaines sont de simples images, d’autres incluent des vidéos ou des animations. Cela signifie que, en terme de ressources pour la machine sur laquelle elles s’affichent, certaines consomment bien davantage que d’autres. Si vous n’avez pas un appareil particulièrement puissant avec beaucoup de RAM disponible, vous constaterez alors assez facilement un site qui tourne au ralenti. Sans parler de l’autonomie qui en prend un sacré coup. Google Chrome vous aide.

Google Chrome désactivera bientôt automatiquement les publicités trop gourmandes en ressources

Google est parfaitement conscient de la situation. Certaines publicités, qu’elles soient intrusives ou non, sont plus gourmandes en ressources que d’autres. Dans une mise à jour à venir de son navigateur Google Chrome, le géant annonce mettre en place un certain nombre de protections visant à protéger la machine de l’utilisateur pour ne pas utiliser trop de ressources pour afficher ces publicités. “Pour préserver l’autonomie et les forfaits data des utilisateurs, et leur offrir une expérience toujours plus agréable sur le web, Chrome va limiter les ressources utilisables par une publicité avant que l’utilisateur n’interagisse avec ladite publicité. Lorsqu’une publicité atteint sa limite, sa fenêtre affichera une page d’erreur informant l’utilisateur que la publicité a consommé trop de ressources.”

Une étape supplémentaire pour rendre inutiles les bloqueurs de publicités

Plus précisément, lorsqu’une publicité atteindra sa limite en terme de ressources consommées – comme défini par Chrome -, le navigateur affichera alors un message informant que la publicité a été temporairement supprimée. Les pubs sont l’une des sources de revenus principales pour Google – et nombre de sites web d’ailleurs – mais cela fait quelque temps que le géant américain œuvre à empêcher les dérives des publicitaires sans scrupule. Ceci évidemment dans l’optique de décourager les internautes d’installer des bloqueurs de publicités. Ces nouvelles mesures de protection s’inscrivent une fois encore parfaitement dans cette optique.