Google Chrome va faciliter la désactivation du son sur les sites

Google Chrome va simplifier l'opération pour couper le son d'un onglet. Il suffira bientôt de cliquer sur l'icône haut-parleur sur l'onglet.

Vous est-il déjà arrivé de charger un site web et qu’une vidéo ou un extrait audio se lance immédiatement ? Cela peut être très ennuyeux, et parfois même faire un vrai choc dans la mesure où l’on ne s’y attend pas. Si le son de l’ordinateur ou du casque est allumé et réglé assez fort, vos oreilles peuvent vous en vouloir. Il serait appréciable que les sites puissent rendre automatiquement muets les contenus media et donner aux internautes la possibilité d’activer le son. Google Chrome veut vous éviter les mauvaises surprises.

Google Chrome va simplifier l’opération pour couper le son d’un onglet

C’est précisément dans cette optique que Google a introduit une fonctionnalité dans Chrome pour rendre muet les onglets. La bonne nouvelle, si vous trouvez la méthode actuelle un peu malhabile, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la firme de Mountain View pourrait bientôt rendre l’opération bien plus simple. C’est tout du moins ce que laisse entendre une découverte sur Reddit dans laquelle un nouveau patch a été envoyé sur Chromium Gerrit.

Il suffira de cliquer sur l’icône haut-parleur sur l’onglet

Selon cette nouvelle modification, Chrome permettrait bientôt aux utilisateurs de désactiver le son sur les onglets simplement en cliquant sur l’icône en forme de haut-parleur dans l’onglet. L’icône est utilisée pour indiquer que le site en question a de l’audio en cours de lecture. Et ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c’est que Google l’avait déjà développée et déployée il y a quelque temps avant de la retirer, pour une raison inconnue.

À l’heure actuelle, les utilisateurs qui veulent rendre muet un onglet Chrome doivent faire un clic droit sur l’onglet en question et cliquer sur “Couper le son du site”, ce qui est un peu malhabile, comme dit plus haut. Pouvoir couper le son simplement en cliquant sur l’icône sera bien plus rapide. C’est d’ailleurs justement ce que permettent de faire des navigateurs comme Microsoft Edge. Difficile de savoir pourquoi Google a retiré cette fonctionnalité la première fois. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne qu’elle soit, semble-t-il, de retour. Encore un peu de patience.