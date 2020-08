Google Chrome va alerter quand les formulaires ne sont pas sécurisés

Les formulaires sont aujourd'hui omniprésents sur le web. On en trouve pour toutes sortes de choses. La plupart des sites sont aujourd'hui sécurisés mais certains ne le sont pas, ce qui peut compromettre vos données personnelles.

Les formulaires sont présents sur les sites web pour de multiples raisons, que ce soit pour effectuer un achat, s’abonner à un service, remplir un questionnaire ou autre. Cela étant dit, peu importe l’objectif qu’ils servent, ces formulaires doivent être sécurisées pour ne pas qu’un hacker soit en mesure de lire ou d’intercepter les données que vous y entrez et voler vos informations personnelles. Et il n’est pas toujours facile de savoir si un formulaire est sécurisé. Google Chrome va aller plus loin.

Google Chrome va avertir si vous remplissez des formulaires non sécurisés

Si vous n’y aviez jamais songé, sachez que Google veut aujourd’hui vous aider sur ce point. Le géant de Mountain View annonce qu’une future mise à jour de Chrome viendra avertir les internautes dès lors qu’ils rempliront un formulaire qui ne serait pas sécurisé. Ces formulaires pourront toujours être remplis, bien sûr, mais un avertissement sera bien visible. Et Google désactivera aussi le remplissage automatique de Chrome dans ces cas précis.

Selon le communiqué officiel : “À partir de M86, Chrome avertira les utilisateurs lorsqu’ils tentent de remplir des formulaires sur des pages sécurisées (HTTPS) mais qui sont soumis de manière non sécurisée. Ces ‘formulaires mixtes’ (des formulaires sur des sites HTTPS qui ne sont pas soumis en HTTPS) sont un risque pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs. Les informations soumises sur ces formulaires peuvent être visibles par des yeux indiscrets, permettant à des tiers malveillants de lire voire de modifier des données sensibles.”

Un simple avertissement visuel et un remplissage automatique désactivé

Google alerte déjà les internautes qui visitent un site qui n’utilise que le HTTP au lieu du HTTPS, ces modifications dans Chrome ne sont pas vraiment une surprise. À noter, bien que certains formulaires puissent ne pas être sécurisés, cela ne signifie pas non plus qu’ils sont dangereux. Certains développeurs web n’ont pas encore effectué la transition vers le tout HTTPS. Il peut donc être tout à fait légitime de vouloir remplir ces formulaires.