Google Chrome teste une fonctionnalité pour que les notifications des sites soient moins gênantes

Google s'est lancé, depuis quelques années maintenant, dans une grande bataille pour faire du web un monde meilleur. Plus vertueux tout du moins. Cela passe aussi par calmer les ardeurs des sites qui abusent des notifications.

Les sites web ont aujourd’hui pléthore de moyens de capter l’attention des visiteurs. Cela passe par les éléments graphiques, les newsletters mais aussi les notifications. Et il peut être très énervant d’arriver sur un site pour se voir demander constamment si l’on souhaite autoriser ces fameuses notifications. Google l’a bien compris et dévoile aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité dans Chrome.

Google Chrome teste une nouvelle fonctionnalité

TheWindowsClub a découvert que Google teste actuellement une fonctionnalité permettant de définir une date d’expiration pour les abonnements aux notifications. Actuellement, il faut activer manuellement cette fonction mais cela vous permettra de décider quand ces alertes doivent cesser. Un site web, quel qu’il soit, ne devrait pas vous importuner indéfiniment, ou utiliser à mauvais escient les notifications pour vous proposer des publicités ou tout autre contenu longtemps après que vous pensiez en avoir terminé avec ce site.

pour éviter le spam des notifications des sites

Par défaut, la valeur est actuellement positionnée à 90 jours mais celle-ci pourrait être revue, à la hausse ou à la baisse, d’ailleurs, avant d’arriver dans la version grand public de Google Chrome. Car pour l’heure, cette nouvelle option n’est disponible que dans les versions Canary de Chrome, à compter de la version 86. Il faudra peut-être attendre assez longtemps avant de la voir arriver dans le canal bêta, et plus encore dans la version stable. Toujours est-il que, si la fonction devait effectivement être intégrée nativement dans Chrome, celle-ci pourrait décourager les sites de vous spammer à tout va s’ils savent que les notifications sont gérées plus finement.