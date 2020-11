Google Chrome supporté sur Windows 7 jusqu’en 2022

Les logiciels ont des cycles de vie aujourd'hui relativement longs. Mais il arrive fatalement un moment où ceux-ci ne sont plus supportés. Le navigateur Google Chrome vient de gagner quelques années supplémentaires sur Windows 7.

Google est parfaitement que son navigateur web Chrome est très populaire. Tout comme Windows d’ailleurs. C’est donc assez logique d’apprendre que la firme de Mountain View a pris la décision d’étendre le support de Chrome sur Windows 7 pendant un peu longtemps que prévu initialement. Les utilisateurs de ce navigateur sur cet OS gagnent en effet 6 mois sur le planning initial.

Google étend le support de Chrome sur Windows 7

Le géant de la tech américain avait annoncé en janvier dernier qu’il cesserait de prendre en charge le navigateur pour cette vieillissante version de Windows à compter du 15 juillet 2021. Aujourd’hui cependant, la firme révèle qu’elle étend finalement la prise en charge de Chrome sur cette plate-forme jusqu’au 15 janvier 2022, au moins.

Dans son communiqué officiel, Google déclare que les entreprises et leurs équipes techniques ont eu à faire face à de nombreux défis cette année, que ce soit pour gérer le télétravail ou les autres aménagements des environnements de travail dus à la pandémie de Covid-19 : “Certains projets IT planifiés ont du être mis en pause” pour laisser la place à d’autres plus importants sur le moment, explique le géant, alors nous avons décidé de prendre en considération les retours de nos clients professionnels.

Jusqu’en janvier 2022 contre juillet 2021 initialement

Bien que Windows 7 soit aujourd’hui vieux d’un peu plus de 10 ans, de nombreuses sociétés l’utilisent encore. Selon les données de Google, 22% des entreprises sous Windows doivent encore effectuer la migration de Windows 7 vers Windows 10. Ce qui représente un parc de machines, et donc de navigateurs, loin d’être négligeable.

En repoussant cette date butoir de six mois par rapport la date initiale, Google espère pouvoir donner aux clients professionnels suffisamment de temps pour gérer cette migration d’OS sans s’inquiéter de la sécurité de leurs utilisateurs et de leurs réseaux. Microsoft a d’ailleurs lui-même cessé de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows 7 depuis le 14 janvier 2020. Les entreprises peuvent cela dit toujours profiter d’un support payant jusqu’en 2023.