Google Chrome simplifie l’accès à ses fonctionnalités expérimentales

Google Chrome est probablement l'un des navigateurs web les plus évolués qui existent aujourd'hui. Les équipes de Google travaillent constamment à son évolution.

Si vous utilisez Google Chrome comme navigateur web personnel au quotidien, vous utilisez probablement sa version standard, grand public. Vous n’êtes peut-être pas sans savoir qu’il existe d’autres canaux, plutôt conseillés aux développeurs, permettant notamment d’avoir accès aux fonctionnalités expérimentales et/ou en cours de test. Leur utilisation rest assez simple. Mais Google veut aller plus loin.

Google Chrome Canary introduit une fonctionnalité Chrome Labs

Les versions de test de Chrome disposent parfois de fonctionnalités expérimentales. Mais on ne le sait souvent pas. Ceci à moins de connaître l’existence des “flags” du navigateur et de jouer avec leurs valeurs. Ce genre de manipulation n’est pas complexe mais les résultats peuvent être plus ou moins dangereux pour la stabilité du navigateur et il n’est pas franchement facile de s’y retrouver dans le nombre disponible.

Cela étant dit, la situation pourrait bientôt évoluer dans le bon sens. En effet, Ghacks et Android Police ont découvert qeu Chrome Canary 89 inclut une fonctionnalité Chrome Labs permettant d’accéder rapidement et facilement aux fonctionnalités expérimentales. Si vous souhaitez un accès à une liste de lecture ou un onglet pour la recherche, il suffit de cliquer sur l’icône dédiée, d’activer la fonctionnalité directement depuis un menu et de redémarrer le navigateur.

Pour retrouver plus facilement les fonctionnalités expérimentales

Pour l’heure, il faut activer ce fameux Chrome Lag via son propre flag (en se rendant à l’adresse “chrome://flags/”, que l’on tape dans la barre d’adresse du navigateur et en recherchant le texte “Chrome Labs”). Difficile de savoir si cette fonctionnalité sera limitée au canal Canary ou si elle se retrouvera dans la version grand public d’ici peu.

Ce n’est en tous les cas pas un concept totalement nouveau. Firefox et Vivaldi ont par exemple leur propres pages. Les utilisateurs de Chrome pourraient grandement profiter de cette fonctionnalité Labs et la rendre très populaire. Et si ce n’est pas le cas, au moins les intéressé(e)s pourront-ils avoir une raison supplémentaire de tester les versions expérimentales de Chrome. Et puis, cela permettra de découvrir plus facilement ce sur quoi Google travaille actuellement.