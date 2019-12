Google Chrome propose enfin un contrôle unifié de la musique et des vidéos

Si les onglets dans les navigateurs sont aujourd'hui indispensables, ceux-ci peuvent aussi se révéler très frustrants à l'usage. En particulier quand vous avez un onglet qui joue de la musique ou une vidéo. Gérer le contrôle du media devient alors une corvée...

C’est probablement l’un des aspects les plus frustrants de nos navigateurs web modernes. Avec tous ces onglets ouverts, on en oublie vite lequel joue effectivement la musique ou la vidéo. Cela rend de fait difficile la mise en pause ou la simple diminution du volume lorsque vous devez répondre au téléphone ou vous concentrer, par exemple. La dernière version en date de Chrome vient justement régler ce souci en ajoutant un panneau de contrôle unifié qui permet d’agir sur lecture, pause et pistes suivante/précédente indépendamment de l’onglet. Extrêmement pratique.

Google Chrome propose désormais un contrôle de vos media unifié

Avec cette nouvelle version, vous trouverez désormais un bouton représentant trois lignes et une petite note de musique dans la barre d’outils, à droite de la barre d’adresse. Un clic dessus et tous vos media apparaitront les uns sous les autres. Les contrôles des vidéos YouTube vous proposeront même quelques miniatures pour savoir précisément ce que vous mettez en pause ou ce que vous lancez. Il serait aussi appréciable d’avoir la même touche visuelle pour la musique ou les podcasts, tout comme une barre de progression.

Vous n’aurez plus à vous rendre sur chaque onglet à chaque fois

Si parmi vos onglets ouverts, il y a un fichier audio ou vidéo que vous n’avez pas besoin de contrôler, vous pouvez aussi cliquer sur la petite croix dans le coin supérieur droit de l’encadré de l’onglet et celui-ci ne sera plus affiché dans la liste à moins que vous ne rechargiez complètement l’onglet en question. Cette nouvelle fonctionnalité est très très similaire à celle proposée dans les notifications d’Android et dans le centre de notification de Chrome OS. À noter, la fonctionnalité n’était jusqu’à présent disponible que dans les builds de test de Chromium. Google vient de la publier dans le cadre de la version 79 de Chrome. Il semblerait cependant que tout le monde n’y ait pas encore accès. Un peu de patience et vous pourrez contrôler vos media sans difficulté.