Google Chrome pourrait bientôt permettre de partager ses mots de passe

Google travaillerait sur une fonctionnalité de partage de mots de passe dans Chrome, ce qui pourrait simplifier bien des choses.

Nos navigateurs web ont énormément évolué ces dernières années. Ils permettent de faire aujourd’hui bien plus que simplement naviguer sur internet. Et avec les extensions, l’on se retrouve à passer un temps toujours plus important sur les applications de ce genre. On y stocke aussi souvent nos mots de passe. Il se pourrait que Google Chrome permette d’ailleurs bientôt de les partager.

Google travaillerait sur une fonctionnalité de partage de mots de passe dans Chrome

D’ordinaire, ce n’est pas une bonne idée de partager un mot de passe. Ceci tout simplement parce que vous ne savez pas si la personne avec qui vous partagez ledit mot de passe a un appareil compromis, par exemple. Un intrus pourrait alors enregistrer ce qu’il frappe au clavier. Le mot de passe pourrait aussi être révélé par accident à un tiers. Dans tous les cas, votre compte serait alors à risque.

Ceci étant dit, dans les cas où vous auriez besoin de partager un mot de passe, Google pourrait vous simplifier la vie. La firme de Mountain View travaillerait une fonctionnalité dédiée pour son navigateur Chrome. Selon l’utilisateur Leopeva64 sur Twitter, Google a intégré un nouveau bouton “Envoyer le mot de passe” dans le gestionnaire de mots de passe intégré de Chrome.

Ce qui pourrait simplifier bien des choses

Impossible, à ce stade, de savoir comment tout ceci pourrait fonctionner. Chrome permet déjà aux utilisateurs de copier leurs mots de passe. Il s’agirait donc d’une fonctionnalité de partage plus sécurisée. Celle-ci pourrait être similaire à la manière dont Google gère le partage de fichiers sur Google Drive, où seuls les utilisateurs définis ont accès. Et peut-être aussi que le mot de passe ne serait pas visible. L’utilisateur profitant du partage pourrait alors cliquer sur un lien pour se connecter sur un site.

Le bouton ne semble en tous les cas pas opérationnel actuellement. Autrement dit, Google travaille encore sur la fonctionnalité. Toujours est-il que l’idée est très intéressante. Il va falloir patienter pour découvrir comment Google pourrait gérer le partage de mots de passe de manière sûre et sécurisée.