Google Chrome pour iPad est désormais compatible avec le multi-fenêtres

Les appareils mobiles sont aujourd'hui très sollicités dans le surf au quotidien. Smartphone ou tablette, ce sont aujourd'hui les appareils de prédilection. Sur iPad, le navigateur Google Chrome est désormais compatible avec le mode multi-fenêtres.

Les onglets de nos navigateurs permettent de visiter plusieurs sites en même temps. Cette fonctionnalité est devenue standard sur les navigateurs pour ordinateurs mais sur tablette, l’expérience est légèrement différente. Cela étant dit, si vous utilisez un iPad et que vous aimeriez justement retrouver une expérience un peu plus similaire à celle de l’ordinateur, vous avez de la chance. Chrome vient d’être mis à jour sur iPad et c’est précisément ce que cette nouvelle mise à jour vient offrir.

Google Chrome sur iPad est compatible avec le multi-fenêtres

Google a enfin mis à jour son navigateur Chrome sur iPad pour lui offrir la prise en charge du mode multi-fenêtres. Chrome sur iPad permet depuis longtemps déjà de gérer de multiples onglets mais aujourd’hui, avec la dernière mise à jour en date, l’application peut désormais afficher plusieurs fenêtres en même temps. Cela signifie que les utilisateurs peuvent dès à présent naviguer sur leurs sites préférés sur leur iPad et garder deux fenêtres de Chrome côte-à-côte, pour visualiser deux pages l’une à côté de l’autre.

Une fonctionnalité très attendue

Cela fait longtemps que l’iPad d’Apple permet de travailler en mode multi-fenêtres mais si les applications natives de Apple ont toujours été capables de profiter de cette fonctionnalité, il n’en est pas de même pour les applications tierces. Cette prise en charge a été laissée à l’appréciation des développeurs. Il aura fallu un certain temps avant que Google n’intègre cette fonctionnalité dans son navigateur Chrome mais mieux tard que jamais, non ?

Pour en profiter, vous aurez donc besoin d’avoir la dernière version de Chrome installée sur votre iPad. Si vous n’êtes pas sûr(e) que ce soit le cas, allez vérifier. Une fois installée cette fameuse version, vous aurez à disposition un Google Chrome qui peut être exécuté plusieurs fois, parfait pour naviguer sur plusieurs sites en même temps côte-à-côte.