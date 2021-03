Google Chrome peut désormais sous-titrer automatiquement n’importe quel contenu audio ou vidéo

Les navigateurs font aujourd'hui bien davantage que simplement afficher les pages web que vous visitez. Ces logiciels proposent une expérience pleine et entière de navigation. Et il y a énormément encore à faire.

Google Chrome est parmi les navigateurs web les plus aboutis actuellement. Même sans évoquer son très riche catalogue d’extensions, ce dernier dispose de nombreuses fonctionnalités natives pour proposer une expérience de navigation très complète. Notamment en ce qui concerne la question de l’accessibilité. Et tout le monde peut profiter de certaines de ces options. C’est le cas de celle qui nous intéresse aujourd’hui.

Le sous-titrage automatique audio et vidéo arrive dans Chrome

Pour celles et ceux qui n’utilisent pas Android ou qui utilisent cet OS mais qui ne sont pas au courant, la plate-forme dispose d’une fonctionnalité d’accessibilité très sympathique qui permet de sous-titrer tout le contenu audio ou vidéo qui est joué. C’est particulièrement utile non seulement pour celles et ceux qui ont des difficultés d’audition mais aussi lorsque l’on ne veut aucun son de son téléphone.

Parfait pour celles et ceux qui n’ont jamais le son activé

Si vous étiez déjà ravi(e) de l’introduction de cette fonctionnalité dans Android, alors vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que grâce à la dernière version en date de Chrome, Google a annoncé que son navigateur sera désormais doté lui aussi doté de la fonction Android Live Caption. Et le meilleur dans tout cela, c’est que ceci fonctionne avec pratiquement tout contenu ouvert dans le navigateur.

Cela signifie donc que le sous-titrage sera disponible pour les sites qui lancent des contenus audio ou vidéo mais aussi pour les fichiers media que vous ouvririez dans Chrome. Cette version sur Chrome est essentiellement la même que sur Android. Autrement dit, en termes d’efficacité et de précision, il faut s’attendre à la même chose. N’espérez pas que l’opération sera plus aboutie sur Android parce qu’elle existe depuis plus longtemps sur l’OS mobile de Google.

Bien sûr, la précision du sous-titrage dépend de la transcription. Selon ce que vous regardez ou écoutez, l’expérience proposée sera plus ou moins efficace mais cette fonctionnalité devrait en tous les cas se révéler fort utile.