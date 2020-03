Google Chrome OS : une application native d’impression et de scanner en préparation

Google travaille actuellement sur une application native pour Chrome OS dédiée à l’impression et au scanner. Tout du moins si l’on en croit un récent rapport de 9to5Google. Bien que les Chromebook soient des machines ciblant beaucoup les étudiants, celles-ci n’offrent pas de moyen facile de visualiser les files d’impression ou de visualiser les erreurs empêchant l’impression de se dérouler comme on le souhaiterait.

Pendant encore quelque temps, le géant de Mountain View proposait pour ce faire Google Cloud Print. Malheureusement, l’application tirera sa révérence en 2021. Aujourd’hui 9to5Google a découvert que Google travaille sur une “application de gestion des impressions” pour la plate-forme. Le flag découvert dans chrome://flags de Chrome OS est on ne peut plus explicite :

Print Management App

Enables the print management app that allows Chrome OS users to view and manage their native print jobs. (“active l’application de gestion des impressions qui permet aux utilisateurs de Chrome OS de voir et gérer leurs impressions natives.”)

#print-job-management-app