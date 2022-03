Google Chrome : les utilisateurs sur macOS devraient mettre à jour tout de suite

Une faille zero-day découverte dans Chrome sur macOS, mettez tout de suite à jour votre navigateur.

Les failles dans les logiciels ne sont pas rares, mais certaines sont potentiellement plus graves que d’autres. Et certaines sont découvertes avant qu’elles ne soient ou ne puissent être exploitées par d’éventuelles personnes malintentionnées. Tous les types d’applications ont concernés. L’un des vecteurs les plus intéressants pour les pirates pourrait être le navigateur. Aujourd’hui, c’est Google Chrome qui fait l’actualité.

Une faille zero-day dans Chrome sur macOS

Si vous utilisez Chrome sur macOS, vous auriez tout intérêt à mettre à jour votre navigateur le plus tôt possible. En effet, selon un rapport de Google, la dernière mise à jour contient le correctif d’une faille de sévérité haute zero-day, une faille qui, d’une manière ou d’une autre, s’est retrouvé dans la version stable du navigateur de la firme de Mountain View sans que personne ne s’en aperçoive, jusqu’à aujourd’hui.

Mettez tout de suite à jour votre navigateur

Le problème en question a été identifié sous la référence CVE-2022-1096, une “confusion de type” dans le moteur JavaScript V8 de Chrome. C’est un chercheur expert en sécurité informatique qui l’a découvert et qui a alerté Google sur le sujet. Malheureusement, à ce stade, nous ne savons que très peu de chose concernant cette faille, ce qui est tout à fait logique finalement, la firme de Mountain View n’ayant aucun intérêt à en divulguer les détails techniques, sous peine de voir des personnes malintentionnées en tirer avantage.

Toujours est-il que ces informations seront rendues publiques, un jour, après que la majorité des utilisateurs auront mis à jour leur navigateur et en seront donc protégés. Cependant, Google explique que l’accès à ces détails pourrait aussi être restreint si l’on découvrait, plus tard, que ce bug existe dans des librairies tierces sur lesquelles d’autres projets se reposent.

Quoi qu’il en soit, garder à jour son navigateur en ce qui concerne les correctifs de sécurité et autres bugs est toujours une bonne chose. Si ce n’est pas déjà fait, vous avez une vraie raison de le faire aujourd’hui.