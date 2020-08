Google Chrome : les onglets se laissent enfin grouper

Les navigateurs web sont des logiciels aujourd'hui très complets, et en constante évolution. La nouvelle version de Google Chrome introduit notamment une gestion plus poussée des onglets.

Il y a quelques mois, nous apprenions que Google travaillait à l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité dans Chrome permettant de gérer plus finement les onglets. Celles et ceux qui attendaient impatiemment de pouvoir en profiter seront certainement ravis d’apprendre que ladite fonction est actuellement en plein déploiement. À découvrir dans la dernière version en date.

Google Chrome accueille enfin la gestion avancée des onglets

Au cas où vous ne serez pas familier avec cette fonction, sachez que celle-ci vise à permettre aux utilisateurs de regrouper leurs onglets et de les organiser selon des étiquettes et couleurs de leur choix. Cela signifie que, si vous gardez souvent de nombreux onglets ouverts, vous pourrez les organiser comme bon vous semble et y accéder facilement et rapidement. Bien plus simplement tout du moins que si vous deviez vous reposer sur le titre et l’icône.

Par exemple, vous pourriez organiser certains onglets pour le travail dans un même groupe, ceux plus personnels dans un autre. Si vous effectuez des recherches, vous pouvez regrouper vos onglets. Pratique pour ne plus tout mélanger et se perdre dans les onglets. Pour ce faire, il suffit d’effectuer un clic droit sur un onglet et “Ajouter un à groupe”. L’interface vous permettra alors de sélectionner un groupe existant ou d’en créer un.

La version est en cours de déploiement

Et si vous vous inquiétiez que cette nouvelle fonctionnalité fasse consommer encore davantage de ressources à un Google Chrome déjà gourmand, sachez que ce n’est pas le cas. En effet, grâce aux optimisations de Google sur le sujet, cette nouvelle gestion des onglets devrait au contraire permettre de charger les onglets 10% plus rapidement via une allocation des ressources plus intelligentes. Priorité est aussi donnée aux onglets qui sont utilisés fréquemment. La version est actuellement en cours de déploiement.