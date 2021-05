Google Chrome introduit une nouvelle fonctionnalité expérimentale baptisée Follow

Aujourd'hui, Google souhaite remettre les flux RSS au goût du jour dans Chrome, si l'on peut dire, avec la fonctionnalité expérimentale Follow.

Année après année, le web a vu un certain nombre de technologies naître, et mourir. On pense notamment à Adobe Flash. Le RSS est l’une de ses géniales inventions. Elle permet de se tenir informé(e) de nouveaux contenus sur un site. Et aujourd’hui, Google souhaite le remettre au goût du jour dans Chrome, si l’on peut dire, avec la fonctionnalité expérimentale Follow.

Google veut remettre le RSS au goût du jour avec Follow

Cela fait longtemps, bien longtemps que Google Reader a disparu. D’autres plates-formes RSS comme Feedly ont pris la place, évidemment, mais si vous étiez à la recherche d’une solution plus native comme l’était Google Reader, sachez que la firme de Mountain View pourrait avoir précisément ce qu’il vous faut avec sa nouvelle fonctionnalité expérimentale Follow, directement intégrée dans son navigateur.

Une fonctionnalité actuellement expérimentale, sur Chrome pour Android uniquement

Selon le communiqué de Google, les utilisateurs sélectionnés pour cette phase de test devraient voir un bouton Follow sur Chrome pour Android. L’idée est simple. Ce bouton permet de suivre un site pour que, chaque fois que ce dernier publie un nouveau contenu, l’utilisateur puisse retrouver ce contenu dans la section “Following” affichée sur la page d’un nouvel onglet.

Quand on y réfléchit, c’est très similaire à la manière dont fonctionnent les media sociaux, l’on peut y suivre une personne ou une marque et l’on reçoit des mises à jour chaque fois que ceux-ci publient quelque chose de nouveau. Cependant, dans la mesure où il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale, certaines questions restent encore sans réponse. Notamment : cette fonctionnalité arrivera-t-elle sur la version desktop de Chrome ? Si oui, pourra-t-elle être synchronisée entre les appareils ?

Et dans la mesure où il ne s’agit là que d’une expérimentation, Google explique que : “garder le RSS d’un site à jour permettra de s’assurer que Chrome proposer les derniers contenus aux utilisateurs via cette fonctionnalité. Nous fournirons davantage d’explications techniques aux développeurs une fois que nous aurons pris toute la mesure des retours de ce test et que le déploiement global sera effectué.”