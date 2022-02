Google Chrome et Mozilla Firefox approchent de leur version 100, attention !

Après le bug de l'an 2000, le bug de la version 100 ? Chrome et Firefox s'y préparent en tous les cas.

Vous souvenez-vous de la fin des années 1990, lorsque tout le monde craignait l’arrivée de l’année 2000, synonyme de bugs en pagaille pour nos ordinateurs à cause du changement d’année ? Il semblerait que nous nous apprêtions aujourd’hui à vivre quelque chose d’assez similaire, à une échelle moindre cela dit, dans la mesure où cela ne serait limité qu’à deux navigateurs web, Google Chrome et Mozilla Firefox.

Après le bug de l’an 2000, le bug de la version 100 ?

En effet, Chrome et Firefox, les deux principaux navigateurs aujourd’hui, approchent de la version 100. Et à cause de cela, la manière dont les sites web identifient les navigateurs pourrait être impactée lors du passage à cette fameuse version 100.

Selon un post publié sur le site de Mozilla, “la version majeure 100 est une grande étape tant pour Chrome que pour Firefox. Celle-ci a aussi le potentiel de causer des soucis sur les sites puisque nous passons d’un numéro de version de deux à trois chiffres.”

Chrome et Firefox s’y préparent en tous les cas

La publication ajoute aussi : “Sans aucune spécification particulière à suivre, les différents navigateurs ont des formats différents pour la chaîne de caractères User-Agent et le parsing spécifique aux sites de ce User-Agent. Il est possible que certaines librairies de parsing fassent l’hypothèse d’une longueur de numéro de version en dur [à savoir 2, NDLR] ou qu’elles aient des bugs qui ne prennent pas en compte les numéros de version à trois chiffres.”

La bonne nouvelle, c’est que Google comme Mozilla travaillent aujourd’hui à corriger ce problème. L’une des options aujourd’hui utilisées consiste à faire croire aux sites que la version actuelle est la version 100 pour identifier les problèmes occasionnés et les corriger. Les deux géants ont aussi d’ores-et-déjà prévu de geler les versions majeures à 99 le temps qu’un correctif permanent puisse être mis en place.