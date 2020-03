Google Chrome et Chrome OS : les mises à jour suspendues temporairement

Les mises à jour sont monnaie courante aujourd'hui. Elles surviennent certes parfois au plus mauvais moment mais elles sont nécessaires, pour améliorer nos logiciels et applications ou corriger des bugs et /ou des failles. Elles peuvent aussi apporter des bugs...

Si les mises à jour logicielles sont le plus souvent bienvenues, dans la mesure où elles introduisent de nouvelles fonctionnalités, des optimisations diverses et autres correctifs de bugs, il peut arriver qu’elles causent davantage de problèmes qu’elles n’en résolvent. Et, dans les cas les plus graves, elles peuvent rendre le logiciel totalement inutilisable, voire même aller jusqu’à faire planter un appareil dans son ensemble. C’est malheureusement déjà trop souvent arrivé. Google prend donc aujourd’hui des mesures.

Google met en pause les mises à jour de Chrome et Chrome OS

Étant donné la situation actuelle, avec le confinement imposé par de nombreux gouvernements et tous ces gens qui travaillent ou étudient depuis chez eu pour tenter d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus, nous avons aujourd’hui besoin de nos logiciels. Et de logiciels fiables. C’est pour cette raison que Google a pris la décision de mettre en pause, de manière temporaire, les mises à jour de Chrome et Chrome OS. Dans un post publié sur Twitter, la firme de Mountain View annonce que cette décision a été prise pour s’assurer que les deux logiciels soient aussi stables que possible et pour éviter toute perturbation potentielle.

Ceci pour garantir une stabilité durant la période de confinement

Une décision tout à fait censée. Nombreuses sont les personnes qui doivent travailler ou étudier en restant chez eux et si leurs logiciels ne fonctionnent plus comme prévu, ou pire, si une quelconque mise à jour vient rendre inutilisable tout l’appareil, ces personnes ne pourront plus le faire, plus dans de bonnes conditions tout du moins. Alors certes, il n’y a eu à ce jour aucun cas de mise à jour de Chrome ou de Chrome OS qui viendrait rendre inutilisable un appareil complet mais mieux vaut prendre ses précautions. Surtout dans une telle période. Google précise cependant que les mises à jour de sécurité continueront d’être proposées, le cas échéant. Et uniquement celles-ci. Ne vous attendez donc pas à voir arriver de nouvelles fonctionnalités dans les semaines à venir.