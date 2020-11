Google Chrome disponible dans une version optimisée pour la puce M1

Avec le lancement des premières machines Apple dotées d'une puce M1, les développeurs peuvent optimiser leurs applications pour en tirer pleinement parti. Certains l'ont déjà fait. C'est le cas de Google qui dévoile une version optimisée de son navigateur Chrome.

Apple a fait un énorme pari en se remplaçant les processeurs Intel x86 par une création maison, mais il semblerait que le jeu en vaille la chandelle en termes de performances pures. Il faut encore maintenant que les développeurs jouent le jeu et créent des versions de leurs applications prenant en charge nativement cette puce M1. En effet, sans un solide écosystème, peu importe finalement la puissance de cette puce, personne ne voudra l’adopter. Aujourd’hui, c’est Google Chrome qui s’y met.

Google Chrome arrive dans une version optimisée

Bonne nouvelle pour les premiers clients de ces nouvelles machines, si vous avez l’habitude d’utiliser Google Chrome plutôt que Safari, vous serez probablement ravi(e) d’apprendre que Google vient d’annoncer qu’une version optimisée pour la puce M1 de Chrome était disponible dès à présent au téléchargement. Cela signifie que cette version a été créée pour la puce M1 et qu’elle devrait donc utiliser au maximum les avantages de ce processeur.

pour la nouvelle puce Apple Silicon M1

Pour l’heure, Apple propose trois solutions pour gérer les applications sur ses nouvelles machines M1. Il y a la version native, et donc optimisée, conçue spécifiquement pour cette puce M1. Il y a ensuite l’utilisation de l’outil Rosetta 2 pour venir “traduire” une application x86 en application M1. Ce n’est pas franchement une solution viable sur le long terme mais cela permet aux développeurs de faciliter la transition.

Et enfin, les applications iPhone et iPad peuvent désormais fonctionner nativement sur macOS Big Sur. C’est aussi loin d’être une solution idéale dans la mesure où le design et toute l’expérience utilisateur de certaines de ces applications reposent majoritairement sur le tactile et les gestes. Mais cela a au moins le mérite d’ouvrir la porte à un catalogue plus vaste encore.

Dans tous les cas, les développeurs doivent passer par un re-développement de leurs applications s’ils veulent que leurs utilisateurs bénéficient de toutes les capacités de cette nouvelle puce si prometteuse.