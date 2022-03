Google Chrome devient plus rapide que Safari sur macOS

La dernière version de Google Chrome pour Mac fait mieux que Safari selon l'outil Speedometer 2.0.

Le navigateur web est un logiciel aujourd’hui très important dans la mesure où l’on passe énormément de temps dessus au quotidien. Toutes nos vies, ou presque, sont sur le web et les navigateurs ont énormément évolué pour pouvoir réaliser des actions très diverses, notamment grâce aux extensions. Avoir un navigateur rapide et performant est très important au quotidien. Et aujourd’hui, Google Chrome prend une bonne option.

L’un des avantages d’Apple en ce qui concerne les applications sous macOS, c’est que la firme de Cupertino peut tout optimiser, dans la mesure où elle a conçu le matériel et le logiciel. Cela se traduit directement dans l’expérience utilisateur par une fluidité à toute épreuve, ou presque. Apple excelle par exemple dans ce domaine avec son iPhone et iOS qui, avec relativement peu de ressources, parvient à proposer une expérience tout à fait aboutie.

On pourrait donc s’attendre à ce que tous les logiciels Apple offrent de meilleures performances sur les appareils Apple. Cela étant dit, il semblerait aujourd’hui que les utilisateurs de Safari qui souhaiteraient bénéficier du navigateur le plus rapide sur macOS doivent se tourner vers Google Chrome. C’est en tous les cas le résultat de récents benchmarks réalisés avec l’outil Speedometer 2.0 de la firme de Cupertino. La dernière version en date de Chrome pour Mac fait mieux que celle de Safari.

Selon Google, et d’après les résultats de ces tests, il semblerait qu’en activant ThinLTO, la firme de Mountain View soit parvenue à rendre Chrome environ 7 % plus rapide que Safari. En ajoutant quelques optimisations graphiques, les ingénieurs sont parvenus à rendre le navigateur jusqu’à 15 % plus rapide que Safari. Cela étant dit, malgré ces améliorations de vitesse, il y a d’autres raisons qui pourraient expliquer pourquoi un utilisateur reste avec Safari plutôt que de passer sur Chrome.

Toujours est-il que, si vous êtes un ancien utilisateur de Chrome qui était passé sur Safari pour une expérience plus rapide, peut-être que cette dernière version pourrait vous convaincre de repasser sur le navigateur de la firme de Mountain View.