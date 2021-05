Google Chrome Desktop va être bien plus rapide pour afficher les pages que vous venez de visiter

Sur ordinateur, Google Chrome va pouvoir charger quasiment instantanément les pages que vous venez juste de quitter grâce au back-forward cache déjà présent sur la version Android.

Les navigateurs web font aujourd’hui bien plus que simplement afficher les pages que vous souhaitez consulter durant vos sessions de surf. Les fonctionnalités sont très nombreuses, sans même évoquer les extensions qu’il est possible de leur ajouter. Et tout est pensé pour proposer une expérience des plus fluides et rapides. Sur ordinateur, Google Chrome va pouvoir charger quasiment instantanément les pages que vous venez juste de quitter.

Google Chrome s’offre le back-forward cache sur ordinateur

Si vous utilisez Google Chrome sur votre appareil mobile, vous avez peut-être déjà remarqué que, lorsque vous revenez sur une page tout juste visitée, celle-ci se charge presque instantanément. Ceci est possible parce que Chrome sur mobile, plus précisément sur Android, dispose d’une fonctionnalité baptisée “back-forward cache”. Cela lui permet de garder une page “active” temporairement pour que, si vous décidez d’y revenir, celle-ci puisse être chargée en un éclair.

Pour recharger instantanément les pages que vous avez quittées récemment

Selon le communiqué de Google, “le back-forward cache est une fonctionnalité du navigateur qui améliore l’expérience utilisateur en maintenant une page en vie après que l’utilisateur l’a quittée et utilise la navigation via l’historique de sessions (boutons précédent/suivant, history.back(), etc) pour rendre la navigation instantanée. Les pages dans le cache sont gelées et n’exécutent aucun contenu javascript.”

La bonne nouvelle, c’est que, si vous utilisez Google Chrome sur votre ordinateur, vous allez pouvoir profiter de cette fonctionnalité. En effet, ce “back-forward cache” sera disponible sur les versions Windows, macOS et Linux du navigateur web de la firme de Mountain View. À noter, certains éléments des pages devront toujours parfois être rechargés mais dans la majorité des cas, ces dernières seront rechargées instantanément.

Voilà en tous les cas une fonctionnalité très sympathique, et très appréciable au quotidien. Pour en profiter, assurez-vous simplement d’avoir la dernière version en date du navigateur sur votre ordinateur.