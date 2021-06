Google Chrome : davantage de protections à venir dans la navigation sécurisée améliorée

Google Chrome étoffe encore sa navigation sécurisée améliorée. Les extensions seront désormais passées au crible et l'analyste des téléchargements sera plus complète.

Les navigateurs web sont aujourd’hui de vrais logiciels à tout faire. Notamment grâce à leur prise en charge des extensions. Les fonctionnalités natives sont aussi très riches, et très complètes. Il est notamment possible de naviguer en sécurité grâce à un certain nombre de mesures déployées à chaque instant. Google Chrome propose notamment la navigation sécurisée améliorée. Et celle-ci va devenir encore plus efficace.

Google Chrome étoffe encore sa navigation sécurisée améliorée

En 2020, Google introduisait une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans son navigateur Chrome baptisée navigation sécurisée améliorée. Cette dernière, une fois activée, vient vous dire explicitement si les sites et autres téléchargements sont dangereux pour que vous puissiez de compromettre votre machine, qu’un malware vienne s’y installer ou que des données personnelles vous soient dérobées.

En analysant désormais les extensions et en allant plus loin avec les téléchargements

Récemment, Google annonçait que cette fonctionnalité allait être encore améliorée. Aujourd’hui, celle-ci vient notamment prendre en plus en charge les extensions du navigateur. Cela signifie que lorsque les utilisateurs ajoutent une extension à Chrome, ou s’ils souhaitent simplement le faire, Google vérifiera si celle-ci est dans la liste des extensions de confiance enregistrées dans la navigation sécurisée améliorée.

Si ce n’est pas le cas, les utilisateurs seront informés mais ils pourront tout de même installer ladite extension. Google améliorera aussi la protection des téléchargements en vérifiant les métadonnées et la source des fichiers pour détecter d’éventuels soucis. Les fichiers qui sembleront suspects pourront alors être scannés plus en profondeur à la demande de l’utilisateur.

Une fois encore, les utilisateurs pourront tout à fait ignorer ces avertissements et ces protections. L’on imagine très bien qu’il y aura bon nombre de faux positifs, surtout au début, mais cette protection a le mérite d’exister si vous voulez sécuriser au maximum votre navigation sur le web.