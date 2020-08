Google Chrome accueille en test de nouvelles options pour économiser la batterie

Google Chrome est un navigateur web très complet et très efficace mais il faut reconnaître que le logiciel consomme énormément. Sur un smartphone ou une tablette, ce peut être un vrai problème. Le géant américain en est cependant bien conscient.

Le navigateur web Google Chrome embarque pléthore de fonctionnalités en faisant un formidable outil à utiliser au quotidien. Cela étant dit, pour celles et ceux qui disposent d’une machine assez ancienne, portable ou non, avec une puissance assez limitée, Chrome est connu pour être très demandeur en ressources, et notamment en énergie. Pas franchement sympathique pour les batteries, le cas échéant. Google travaille depuis quelque temps à corriger ces soucis.

Google Chrome veut faire savoir aux sites que l’utilisateur souhaite économiser sa batterie

Sur le sujet précis de la batterie, les équipes de TheWindowsClub ont découvert que Google était actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité dans Chrome pour l’aider à moins tirer sur les batteries des ordinateurs portables. Cette nouvelle option vise à laisser Chrome permettre aux sites web de passer en mode économie d’énergie.

Selon le résumé disponible sur GitHub, “la plupart des systèmes d’exploitation modernes ont aussi des fonctionnalités d’économie d’énergie qui s’activent soit lorsque la batterie est faible soit lorsque l’utilisateur souhaite effectivement économiser la batterie. Idéalement, les sites web devraient pouvoir respecter ces paramètres. Les sites devraient pouvoir connaître les stratégies en place et celles qui fonctionnent le mieux dans les différentes situations.”

Voilà qui devrait encore augmenter l’autonomie de nos appareils

Nul ne sait vraiment quelle quantité d’énergie, et donc d’autonomie de l’appareil, pourrait ainsi être économisée. Cela dépendra aussi, évidemment, du fait que les sites décident ou non d’implémenter de telles stratégies. Il faudra en tous les cas un certain temps avant que cette option ne se retrouve intégré dans la version publique de Chrome. Et certainement plus longtemps encore avant que les sites la prennent en considération. À suivre !