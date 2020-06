Google chercherait à racheter North, spécialiste des lunettes de réalité augmentée

La réalité augmentée intéresse nombre de géants de la tech. Y compris Google. Après une première expérience ratée il y a quelques années, il semblerait que l'intérêt pour cette technologie par le géant américain soit encore plein et entier.

Il y a quelques années, Google surprenait son monde en annonçant les Google Glasses, des lunettes pour la réalité augmentée. Avec une vidéo d’introduction qui était, il faut l’avouer, très impressionnante. Cela étant dit, bien que la technologie et le concept en eux-mêmes étaient effectivement impressionnants, le produit n’a pas fonctionné auprès du grand public. Le projet est mort assez rapidement. Mais l’intérêt pour cette grande idée n’a pas disparu.

Alphabet voudrait racheter North,

Il semblerait en effet que Google n’ait pas complètement abandonné son idée de proposer des produits de réalité augmentée comme ses Google Glass. Si l’on en croit un rapport de The Globe and Mail, la société-mère de Google, Alphabet, serait en pleine phase d’acquisition d’une société canadienne répondant au nom de North, spécialiste de la conception et fabrication de lunettes de réalité augmentée. Le premier modèle de marque était baptisé Focals AR. Des lunettes qui ressemblent à des lunettes tout à fait classiques mais qui embarquent des fonctionnalités de réalité augmentée.

spécialiste canadien des lunettes de réalité augmentée

North venait initialement ses lunettes au tarif de 999$ avant de réduire le prix d’un peu plus de 50%. Et malgré cette baisse de prix plus que significative, il semblerait que l’entreprise en ait à peine écoulé 1 000 paires. Le rachat de cette société par Alphabet, s’il est avéré évidemment, serait un signe que le géant de Mountain View est prêt à repasser à l’action sur le segment de la réalité augmentée. Et cette fois, le timing ne pourrait pas être meilleur. En effet, plusieurs rumeurs suggèrent que Apple serait lui aussi très actif sur le sujet. Un ou plusieurs produits pourraient même arriver en 2021 ou 2022.