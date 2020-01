Google cherche à porter Steam sur les Chromebook

Les Chromebook sont des machines pour quiconque a des besoins informatiques simples, navigation sur le web, bureautique, etc. Avec le cloud, cependant, il est aujourd'hui possible d'aller bien plus loin, comme effectuer des calculs lourds ou jouer à des jeux exigeants.

La plate-forme Chrome OS de Google et les Chromebook qui en tirent parti ne sont pas franchement conçus pour le jeu vidéo. La nature relativement simpliste et intuitive de Chrome OS est parfaite pour le travail et les étudiants qui n’ont pas de gros besoins mais il semblerait que la firme de Mountain View travaille activement à faire changer toute la perception que l’on a de ces machines.

Google travaille à faire fonctionner Steam sur les Chromebook

Dans un rapport de Android Police, nous apprenons aujourd’hui que les équipes du media ont pu discuter avec Kan Liu, directeur produit chez Google Chrome OS, durant le CES 2020. Il s’avère que Google travaille actuellement à porter Steam sur Chrome OS. Le projet est techniquement réalisable dans la mesure où Chrome OS est compatible avec Linux. Il a d’ailleurs plus d’une fois été suggéré que le système pourrait faire tourner Linux sur Chrome.

Le géant aurait même l’aide de Valve dans ce projet

Kan Liu n’a malheureusement pas livré de détails mais selon Android Police, il semblerait que Valve ait décidé d’apporter son aide à Google sur ce vaste projet. Pour l’heure, faire tourner Steam sur un Chromebook est possible via la couche de compatibilité Linux Crostini mais ceci n’a rien d’officiel et les performances sont loin, très loin d’être intéressantes. Avec Google et Valve aux commandes, nul doute que le client devrait être optimisé, si tant est qu’il voit le jour, évidemment. Reste que, de par la nature même des Chromebook, il ne faudra pas s’attendre à ce que les jeux compatibles soient légion. Toujours est-il que ce sera une corde de plus à l’arc de ces ordinateurs. Google, de son côté, n’a pas encore commenté l’information. Affaire à suivre !