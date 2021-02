Google change radicalement de stratégie pour Stadia

La création d'exclusivités first-party n'est plus une priorité pour le géant américain Google.

Phil Harrison, responsable de Google Stadia, annonce la fermeture des studios Stadia Games and Entertainment à Montréal et Los Angeles et par conséquent la fin de la production de contenus internes exclusifs : “Créer les meilleurs jeux de l’industrie nécessite de nombreuses années de développement et des investissements importants, sachant que le coût augmente de manière exponentielle. Étant donné que nous nous concentrons sur le développement de la technologie confirmée de Stadia ainsi que sur l’approfondissement de nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage pour produire un contenu exclusif avec nos équipes internes, au-delà des jeux prévus à court terme (…) Au cours des prochains mois, la plupart des développeurs vont obtenir de nouveaux rôles. Nous nous engageons à travailler avec eux pour les aider à retrouver rapidement du travail au sein de l’industrie.”

Focusing on Stadia’s future as a platform, and winding down SG&E : https://t.co/HsZUcGXbtZ — Stadia (@GoogleStadia) February 1, 2021

Si Shannon Studstill (ancienne productrice de God of War et responsable de Santa Monica Studio) ne semble pas faire partie des 150 développeurs au chômage, Phil Harrison annonce le départ de Jade Raymond qui enchaine les échecs depuis la fin de son aventure chez Ubisoft : “Elle a décidé de quitter Google pour poursuivre d’autres opportunités. Nous apprécions grandement la contribution de Jade à Stadia et lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets.”

Google Stadia n’est pas encore mort…

Loin d’être défaitiste, l’homme qui est à l’origine des lancements foireux de la PS3, de la Xbox One et désormais de Stadia fait savoir dans un communiqué que le service cloud gaming de Google ne sera pas abandonné : “En 2021, nous étendons nos efforts pour aider les développeurs et les éditeurs de jeux à tirer profit de notre technologie de plateforme et à fournir des jeux directement à leurs joueurs. Nous voyons une opportunité importante de travailler avec des partenaires à la recherche d’une solution de jeu reposant sur l’infrastructure technique et les outils de plateforme avancés de Stadia. Nous pensons que c’est la meilleure voie pour faire de Stadia une entreprise durable à long terme qui contribue à la croissance du secteur. Vous pouvez continuer à jouer à tous vos jeux sur Stadia et Stadia Pro, et nous continuerons à apporter de nouveaux titres tiers sur la plateforme. Nous sommes engagés dans l’avenir du jeu vidéo et nous continuerons à faire avancer ce secteur. Notre objectif reste de créer la meilleure plateforme possible pour les joueurs et la meilleure technologie pour nos partenaires, afin de faire vivre ces expériences aux gens du monde entier.“