Google aurait proposé à Netflix une commission moindre sur son Play Store

Comme Apple, Google aurait proposé des avantages à Netflix. La firme de Mountain View à son tour sous pression

Google a été accusé d’avoir de traitements de faveur dans ses relations avec les développeurs d’applications Android. The Verge rapportait récemment l’existence d’une action en justice à l’encontre de Google, le géant américain aurait proposé à Netflix une commission “significativement réduite” sur les transactions effectuées via le Play Store, ceci pour faire disparaître le “mécontentement” du géant du streaming. Netflix, Spotify et Tinder auraient tous trois tenté de contourner l’obligation de passer par la méthode de paiement du Play Store. De tels accords visent à tenter de “forcer” Netflix à continuer dans cette voie.

Selon ce même dossier, une affirmation veut que la part de revenus normale de Google soit arbitraire. L’entreprise demande normalement 30 % sur toutes les transactions effectuées sur le Play Store alors qu’il aurait été déterminé que seulement 6 % pourraient déjà lui faire gagner de l’argent. Des communications internes suggèrent par ailleurs que Google a choisi une telle commission de 30 % pour la seule et unique raison de “copier Apple”, selon le dossier.

Dans un communiqué transmis à The Verge, un porte-parole a maintenu que les développeurs sont liés par les mêmes règles que “tous les autres développeurs” et que des efforts ont été faits pour soutenir les développeurs d’applications, avec “des ressources et des investissements améliorés”. Ces initiatives sont autant de preuves d’une “saine concurrence” entre les systèmes d’exploitation et les magasins d’applications, selon Google.

La firme de Mountain View à son tour sous pression

Si ces allégations étaient avérées, par contre, cela ne serait évidemment plus le cas. Google aurait alors proposé un meilleur accord à Netflix, accord auquel ne peuvent prétendre d’autres développeurs. La firme de Mountain View ne serait pas la seule dans cette situation. Des emails internes suggèrent qu’Apple aurait aussi offert un certain nombre d’avantages exclusifs à Netflix.

Quoi qu’il en soit, Google n’aurait plus d’autre choix que de cesser définitivement ce genre de pratiques. Apple a récemment assoupli ses règles en place autour de son App Store, dans le cadre d’une proposition d’accord, allant jusqu’à laisser aux développeurs la possibilité de promouvoir leurs propres solutions de paiement, quelque chose que Google interdit toujours, comme les avocats l’ont précisé. Entre ces nouvelles révélations et ce que nous avons pu apprendre d’autres procès, comme celui avec Epic et le procureur général d’état, Google se retrouve lui aussi sous pression, sous pression pour faire comme Apple des concessions. Si tant est qu’il veuille éviter des conséquences légales qui pourraient être catastrophiques.