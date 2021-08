Google aurait déjà cessé la vente des Pixel 5 et 4a 5G

Google retire déjà les Pixel 5 et Pixel 4a 5G de la vente. Espérons simplement que le Pixel 6 arrive rapidement.

Google vient tout juste de commercialiser le très intéressant et très abordable Google Pixel 5a, et l’entreprise nous a déjà donné un premier aperçu des très attendus Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il est donc logique de se dire que le temps du Pixel 5 est compté. Et c’est précisément ce qui arrive aujourd’hui. Selon un récent rapport de DigitalTrends, la firme de Mountain View aurait déjà arrêté de vendre son Pixel 5 ainsi que son Pixel 4a 5G.

Google retire déjà les Pixel 5 et Pixel 4a 5G de la vente

“Avec nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que les Google Store des États-Unis vendent tous leurs derniers Pixel 4a (5G) et Pixel 5 dans les semaines à venir, suite au lancement du Pixel 5a (5G). Le Pixel 5a (5G) est une très bonne option pour les clients, apportant de grosses améliorations matérielles par rapport au Pixel 4a (5G), le tout à un tarif moindre”, expliquait Google à DigitalTrends.

Espérons que le Pixel 6 arrive rapidement

Sur le store Google aux États-Unis, ces deux modèles sont actuellement en rupture de stock, ce qui signifie que les seuls Pixel disponibles sont le Pixel 5a (qui n’arrivera que le 26 août) et le Pixel 4a, qui n’est pas compatible 5G. Et dans la mesure où le Pixel 5a ne sera vendu qu’aux États-Unis et au Japon, dans un premier temps tout du moins, Google se retrouvera sans aucun smartphone 5G sur les autres marchés avant l’arrivée du Pixel 6.

La situation devrait cependant reprendre un cours un peu plus normal très bientôt. Google ayant en effet annoncé son Pixel 5 le 30 septembre l’année dernière, nous pourrions donc voir le Pixel 6 officialisé dans le courant du mois prochain. Les smartphones Google Pixel ne se sont jamais vraiment très bien vendus mais il est tout de même étonnant de voir Google retirer le Pixel 5 si rapidement sur les marchés qui n’ont pas droit au 5a. Cela étant dit, dans la mesure où le successeur du Pixel 5 s’est déjà dévoilé, les clients ont tout intérêt à patienter encore un mois pour découvrir ce nouveau flagship. D’autant plus qu’il s’agira de la première génération équipée de la propre puce maison de Google.