Google aurait à un moment tenté d’acheter tout ou partie du studio Epic

Face à la menace d'Epic de suivre son propre chemin loin du Google Play Store, la firme de Mountain View avait envisagé de racheter le studio

Les acquisitions dans le monde de la tech sont légion. Et avant qu’une acquisition se fasse, il faut qu’une entreprise ait ne serait-ce que l’envie d’en racheter une autre. Ces envies et autres tentatives sont souvent étouffées dans l’œuf et l’on n’en entend pas nécessairement parler. Saviez-vous, par exemple, que Google aurait tenté de racheter “tout ou partie” du studio Epic à qui l’on doit Fortnite ?

Face à la menace d’Epic de suivre son propre chemin loin du Google Play Store,

Des entreprises comme Apple et Google génèrent énormément d’argent grâce à leurs stores d’applications. Ceci est dû au fait qu’elles prélèvent une commission d’environ 30 % sur toutes les transactions effectuées sur la plate-forme, qu’il s’agisse de l’achat d’une app ou des microtransactions dans une app. Et avec des jeux comme Fortnite qui proposent énormément de microtransactions, cela représente énormément d’argent. Alors, comme vous pouvez l’imaginer, lorsque Epic a décidé de suivre son propre chemin, Google n’était pas franchement réjoui.

La firme de Mountain View avait envisagé de racheter le studio

À tel point que le géant de Mountain View a même apparemment envisagé que racheter Epic serait une meilleure idée que de laisser le studio faire. C’est tout du moins ce que l’on apprend grâce à des dossiers de justice descellés. Google se serait senti tellement “menacé” par les projets d’Epic de distribuer Fortnite via d’autres canaux qu’un rachat aurait été une option tout à fait viable de gérer le problème.

Selon la description de la situation de la part d’Epic, “Google est allé jusqu’à partager les profits de son monopole avec ses partenaires pour sécuriser leur accord et éliminer la concurrence, a développé une série de projets internes pour gérer la ‘contagion’ qu’il percevait s’opérer suite aux efforts d’Epic et d’autres de proposer aux utilisateurs et aux développeurs des alternatives compétitives, et a même réfléchi très sérieusement à acheter tout ou partie d’Epic pour étouffer cette menace.”

Évidemment, cette acquisition ne s’est jamais faite mais il est intéressant de savoir que ce fut une stratégie potentielle envisagée, à un moment donné, par Google. Impossible de savoir si Epic aurait pu répondre favorablement à une offre mais, comme dit, c’est intéressant à savoir.