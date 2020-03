Google Assistant pourra lire les pages web pour vous

Les assistants numériques vocaux se révèlent très pratiques lorsque vous avez les mains pleines, que vous soyez en cuisine, en train de bricoler ou simplement trop loin d'un ordinateur/tablette/smartphone. Comme la concurrence, Google Assistant s'améliore avec le temps.

Si vous vous êtes déjà retrouvé les mains pleines mais que vous aviez absolument besoin d’une information sur le web, il fallait auparavant faire appel à un proche. Aujourd’hui, il y a Google Assistant et consort. Et l’assistant de Google deviendra bientôt plus utile encore. La firme de Mountain View vient en effet d’annoncer une nouvelle fonctionnalité chez son assistant, la possibilité de lire n’importe quelle page web à haute voix.

Google Assistant peut lire à haut voix n’importe quelle page web

Selon le communiqué officiel de Google, “pour vous être toujours plus utile, votre navigateur va faire défiler automatiquement la page et venir surligner les mots au moment où ils sont lus. Il est aussi possible d’affiner la vitesse de lecture et de choisir parmi différentes voix. D’ailleurs, les pages web sont lues avec une voix expressive et naturelle, avec pour objectif d’y mettre la même intonation et le même rythme que si vous lisiez vous même.” La promesse est belle, en tout cas. Il faudra cependant attendre qu’elle soit déployée en France avant de pouvoir juger de ses performances réelles.

Une nouvelle fonctionnalité qui devrait être très pratique

Les fonctionnalités de text-to-voice n’ont rien de nouveau mais celle-ci permettra aux utilisateurs de pouvoir faire lire n’importe quoi sans avoir à toucher son téléphone. Imaginez, vous êtes dans la cuisine en train de suivre religieusement une recette. Google Assistant peut vous la lire à haute voix pour vous. Et vous pourrez aussi suivre les actualités ou vous faire lire un article de blog, ou pourquoi pas votre livre du moment, tout en faisant autre chose de vos mains. Et le point positif dans tout cela c’est que cette fonctionnalité ne nécessite aucune modification de la part des développeurs des sites. Autrement dit, toutes les pages, tous les sites devraient être compatibles.