Google Assistant peut désormais vous faire rester en attente pendant que vous faites autre chose sur le téléphone

Les assistants numériques vocaux sont encore très jeunes. Ils sont pourtant déjà capables de réaliser nombre d'actions plus ou moins complexes et une fois que l'on en a adopté un, il est difficile de s'en passer. Et ils évoluent sans cesse.

Parfois, lorsque vous prenez contact avec le service client d’une entreprise, quelle qu’elle soit, selon le volume des appels et la complexité de votre demande, vous pouvez être mis en attente. Aucun problème à procéder ainsi mais il peut arriver que cette attente dure longtemps, trop longtemps. Dans ces cas-là, on se retrouve à devoir attendre, pendu au téléphone – ou, dans le pire des cas, à raccrocher -. Google Assistant permet aujourd’hui de vous simplifier grandement cette attente.

Google Assistant est désormais en mesure d’attendre pour vous au téléphone

Si vous avez un appareil Android, sachez que Google a récemment mis à jour son application Téléphone. Celle-ci intègre désormais davantage Google Assistant. L’assistant numérique vocal de Google devient capable d’attendre pour vous. Cela signifie que lorsque vous êtes mis en attente, vous pourrez demander à Google Assistant de prêter une oreille attentive pendant que vous faites tout autre chose sur votre téléphone.

Lorsque l’autre personne met fin à l’attente, Google Assistant vous fera savoir avec son, vibration et notification à l’écran qu’il est temps de discuter de vive voix avec votre correspondant. Pas mal, non ? Selon Google, cette nouvelle fonctionnalité “Hold for Me” profite du système d’intelligence artificielle Duplex conçue par le géant de Mountain View. Un système très efficace justement dans ce genre de scenario, semble-t-il, si l’on en croit les explications du géant américain.

Pour l’heure uniquement disponible sur les Pixel 5 et Pixel 4a 5G

En effet, selon Google, la fonctionnalité est capable de différencier différents systèmes que les entreprises peuvent utiliser pour leur plate-forme de service client et elle peut reconnaître la différence entre un message pré-enregistré qui vous remercie de patienter ou une musique d’accueil. Voilà qui semble en tous les cas très intéressant. Malheureusement, comme souvent en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités Google, cette nouveauté n’est actuellement disponible qu’en version alpha pour les tous récents smartphones Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G.