Google Assistant peut désormais changer automatiquement vos mots de passe

Google Assistant va plus loin pour vous aider avec les mots de passe compromis. L'assistant peut désormais le changer pour vous sur certains sites.

Google travaille continuellement à faire évoluer son assistant numérique vocal, Google Assistant. Cela passe par l’ajout de nouvelles fonctionnalités, évidemment, mais aussi par l’amélioration des fonctions existantes. Et si, très souvent, ces modifications passent inaperçues auprès des utilisateurs, au quotidien, l’expérience devient toujours plus fluide et performante. Voici aujourd’hui une nouveauté très intéressante qui concerne les mots de passe.

La firme de Mountain View avait annoncé l’année dernière que l’Assistant permettrait, un jour, de changer ses mots de passe compromis. Aujourd’hui, le géant de la tech tient sa promesse. Android Police explique que des avertissements de la part de Google Assistant commencent à arriver aux utilisateurs de Chrome, y compris celles et ceux sur Android.

Le fonctionnement est simple : connectez-vous sur un site avec un mot de passe compromis et vous aurez droit à une notification désormais familière pour certains “changez votre mot de passe”. Sur certains sites, vous aurez même une option pour permettre à l’Assistant de procéder de lui-même à ce changement. Vous pouvez prendre le contrôle de l’opération à tout moment, mais cela pourrait être utile si vous n’avez pas envie, ou pas le temps, de passer par un système plus sécurisé.

L’assistant peut désormais le changer pour vous sur certains sites

Cette nouvelle aide utilise l’intelligence artificielle de la version web de Google Duplex pour naviguer sur les sites et procéder au changement du mot de passe. L’algorithme est désormais capable de cliquer, faire défiler et remplir les formulaires, des opérations qui nécessitent normalement une intervention humaine.

La fonctionnalité ne fonctionne actuellement pas sur n’importe quel site. Cela étant dit, cet outil de gestion des mots de passe de l’Assistant n’a été proposé qu’à un petit groupe d’utilisateurs depuis son introduction durant la Google I/O en mai dernier. Le fait d’étendre cet accès représente une amélioration plus que significative et la fonctionnalité en elle-même devrait être extrêmement utile si vous êtes un jour victime d’une fuite de données qui expose vos identifiants et mots de passe.