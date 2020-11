Google Assistant laisse les enfants lui demander où sont les parents

Avec tous nos appareils électroniques mobiles, il est aujourd'hui très facile de localiser quelqu'un. Une fonctionnalité très pratique pour les membres d'une même famille par exemple. Google Assistant simplifie encore la chose.

On s’attend à ce que les parents aiment savoir où sont leurs enfants. La technologie pour ce faire existe déjà. Cela passe notamment par des smartwatches, des téléphones ou le GPS, de manière plus générale. Cela étant dit, il peut aussi être intéressant de permettre aux enfants de savoir où sont leurs parents. Et c’est précisément ce qu’introduit aujourd’hui Google avec une nouvelle mise à jour de son Google Assistant.

Google Assistant permet aux enfants de demander la localisation des membres de la famille

Ainsi, dans la dernière mise à jour en date de son assistant numérique vocal, de nouvelles fonctionnalités dédiées à la famille font leur apparition. L’une d’entre elles permet aux enfants de demander la localisation des membres de la famille. Les utilisateurs peuvent désormais demander simplement “OK Google, où est ma famille ?” ou demander la position d’un membre en particulier. Et Google Assistant répondra en affichant un plan Google Maps avec la dernière localisation connue.

Une fonctionnalité supplémentaire bien pratique

Une telle fonction soulève bien évidemment l’épineuse question de la vie privée. Il semblerait que cette fonctionnalité ne soit opérationnelle que si le membre de la famille en question a plus de 13 ans et si les différents personnes font partie d’un même compte familial Google. Autrement dit, vous ne pourrez as demander la localisation de n’importe qui. Et heureusement d’ailleurs. Le partage de la localisation en lui-même doit d’ailleurs aussi être expressément activé sur Google Maps ou son application partenaire Life360.

Voilà en tous les cas une option très intéressante. Tous les parents n’ont peut-être pas nécessairement besoin de savoir où sont leurs enfants mais le fait de pouvoir laisser les enfants savoir où sont les parents peut être très pratique. C’est une sécurité supplémentaire. Si un membre de la famille ne répond pas au téléphone, par exemple, ou bien qu’il devrait être ici ou là depuis longtemps, il pourra être utile de pouvoir demander où il est précisément. Tout du moins quelle était sa dernière position connue.