Google annonce une baisse de 50 % des piratages de comptes avec l’activation par défaut de l’authentification double facteur

Google annonce une diminution de 50 % des piratages de comptes suite à l'activation par défaut de l'authentification double facteur.

Google offre depuis longtemps aux utilisateurs la possibilité d’activer l’authentification double facteur sur leur compte, mais en 2021, le géant américain avait annoncé qu’il allait activer cette fonctionnalité par défaut. Et il s’avère que ceci était une très bonne décision pour la firme de Mountain View et ses utilisateurs. En effet, ce changement aurait entraîné une diminution de 50 % des piratages de comptes.

Selon un récent communiqué de Google, “nous offrons des outils simples à utiliser comme Security Checkup pour faire des recommandations concrètes permettant de renforcer la sécurité de son Compte Google. En 2021, nous avons automatiquement fait passer plus de 150 millions de comptes à l’authentification double facteur. Conséquence de cette initiative, nous avons enregistré une diminution de 50 % des compromissions de comptes.”

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’authentification double facteur (2FA) vient ajouter une couche de sécurité supplémentaire au simple mot de passe. Chaque fois que vous essayez de vous connecter, un autre code, à usage unique celui-ci, est envoyé sur votre smartphone via SMS ou une application dédiée de type authenticator. Cela signifie que, dans le cas où un hacker aurait mis la main sur vos identifiants, par quelque manière que ce soit, celui-ci ne pourrait pas accéder à votre compte, à moins, évidemment, d’avoir aussi accès au code 2FA.

C’est donc une étape supplémentaire dans le processus de connexion, ce qui peut être assez casse-pieds au quotidien, mais celle-ci permet d’améliorer grandement la sécurité de son compte. Ce système n’est pas infaillible non plus, il est toujours possible de se faire pirater son compte, mais avec cette couche additionnelle, il est bien plus difficile pour d’éventuels hackers de mettre la main sur votre compte. D’une manière plus générale, si tel ou tel service prend en charge l’authentification double facteur, vous feriez bien de l’activer.