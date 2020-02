Google améliore la recherche dans Gmail

Gmail est un client mail déjà très fourni, très riche en fonctionnalités. Il y a cependant toujours des pistes d'amélioration. L'une d'entre elles était certainement la recherche dans les emails. Aujourd'hui, Google l'améliore sensiblement, la rendant plus intuitive.

Rechercher des emails dans Gmail n’est pas particulièrement difficile, pour peu que l’on ait appris à maîtriser les différentes options disponibles. Aujourd’hui, bonne nouvelle, Google simplifie encore l’opération en introduisant une nouvelle fonctionnalité, les “puces de recherche”. Il deviendra ainsi possible d’affiner les résultats d’une recherche de la même manière que l’on peut aujourd’hui réduire les résultats d’une recherche Google.

Google lance une nouvelle fonctionnalité pour simplifier la recherche dans Gmail

Actuellement, une recherche dans ses emails sur Gmail s’effectue via la barre de recherche. L’on y entre tous les paramètres que l’on souhaite prendre en considération, comme un mot-clef dans le sujet, l’adresse email de l’expéditeur, la présence ou non de pièce jointe, etc. Avec ces “puces de recherche”, il sera possible d’affiner encore les résultats en excluant tel ou tel mot, en précisant une période pour la date d’envoi, en filtrant sur les pièces jointes, etc. Et ce sans repasser par la barre de recherche, pour une expérience générale plus simple et plus rapide.

Des puces de recherche, très similaires à la recherche Google

Les utilisateurs pourront ainsi filtrer les emails moins importants, comme les simples notifications et devraient pouvoir trouver plus rapidement les emails qu’ils cherchent. Selon le communiqué officiel de Google, “nous avons appris de nos utilisateurs que les recherches dans Gmail pouvaient être encore plus rapides et plus intuitives. Avec les puces de recherche, vous pouvez facilement affiner les résultats de vos recherches et trouver ce que vous voulez plus rapidement, sans devoir subir des résultats hors sujet ni utiliser des opérateurs de recherche.” Google précise aussi que la fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement. L’opération peut prendre jusqu’à 15 jours avant que vous ne puissiez en profiter. Encore un peu de patience si vous ne l’avez pas dans votre Gmail.