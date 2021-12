Google améliore la gestion de la mémoire de son navigateur Chrome

Google Chrome améliore encore sa gestion des ressources, le navigateur devrait moins consommer de mémoire.

Google Chrome est un fantastique navigateur web, très complet, très performant. Cela étant dit, l’une des critiques qui revient souvent, et à juste titre, c’est que le logiciel est un véritable gouffre de mémoire. Cela signifie que, aussi riche soit-il en termes de fonctionnalités et de possibilités, aussi rapide soit-il pour charger les pages des sites que vous visitez, pour certains utilisateurs, le navigateur est trop gourmand en ressources et cela peut s’avérer problématique dans une utilisation quotidienne. La firme de Mountain View est consciente du problème et travaille depuis longtemps à améliorer les choses.

Google Chrome améliore encore sa gestion des ressources

Dans un récent post sur son blog, Google détaille un certain nombre de changements qui ont été mis en place pour rendre l’application plus efficace dans sa gestion de la mémoire. L’une des modifications apportées concerne les fenêtres cachées. Le navigateur est capable de déterminer quels sont les fenêtres et onglets cachés et en prenant ce paramètre en considération, Chrome peut alors allouer les ressources de la machine en conséquence.

Le navigateur devrait moins consommer de mémoire

Par exemple, si vous avez des onglets qui vous n’utilisez pas, il est logique que Chrome ne leur allouent pas de ressources. Selon Google, grâce à ces changements opérés, on constate un gain de temps au démarrage du navigateur entre 8,5 et 25,8 %, une réduction de l’utilisation du GPU de 3,1 % et une amélioration de 20,4 % dans le rendu des pages.

Ces modifications avaient été déployées aux utilisateurs de Google Chrome sur Windows en 2020. Autrement dit, vous devriez pouvoir en profiter dans votre utilisation quotidienne. Celles et ceux qui disposent de configuration haut de gamme constateront logiquement moins ces optimisations mais les utilisateurs qui ont des machines assez limitées, notamment en RAM ou qui disposent d’un GPU intégré, pourront peut-être revenir à Chrome comme navigateur principal.