Google Agenda permet de préciser votre présence physique ou virtuelle à un événement

Google Agenda accueille une nouveauté dans ses invitations, il est désormais possible de préciser une présence en physique ou à distance.

Ces derniers mois ont été très compliqués à bien des niveaux à cause de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire qui en a découlé. Les relations professionnelles, notamment, ont été délicates. Le virtuel a pris une grande place, les services ont dû s’adapter, de nouvelles applications ont vu le jour. Google Agenda adapte aujourd’hui son service pour prendre en charge cette présence virtuelle.

Avec la pandémie, nombre d’entre nous avons été, ou sommes encore, contraints de travailler ou d’étudier depuis la maison. Cela signifie que les réunions qui se tenaient d’ordinaire en personne sont désormais virtuelles. Dans la mesure où la proportion de personnes vaccinées ne cesse d’augmenter, on peut constater un certain retour à la normale. Certaines entreprises privilégient cependant un environnement de travail hybride.

Il est désormais possible de préciser une présence en physique ou à distance

Si vous travaillez dans une telle structure, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Google vient de procéder à certains changements, mineurs, dans ses invitations Google Agenda. Les utilisateurs peuvent désormais spécifier s’ils participent à une réunion en personne, en présentiel donc, ou en virtuel, à distance. Selon le communiqué de Google, “L’organisateur comme les invités pourront alors savoir comment les participants ont l’intention de se joindre à la réunion dans les détails de l’événement. Cela permettra notamment de savoir combien de participants il y aura pour se préparer en conséquence.”

Voilà un changement très intéressant et pourtant tout à fat mineur. Étant donné la situation actuelle, cela pourrait se révéler très pratique. Pouvoir savoir quels participants seront là en personne et quels autres seront là à distance aidera à n’en point douter les organisateurs à mieux préparer les réunions, en optant pour une salle de réunion plus grande ou plus petite, en imprimant le bon nombre de dossiers, etc.

Toujours selon le communiqué de Google, cette nouveauté devrait être déployée à partir d’aujourd’hui. Elle sera disponible à tous les utilisateurs Workspace dans les prochaines semaines.