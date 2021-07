Google a un jour tenté de faire disparaître le Samsung Galaxy Store

Selon un dépôt de plainte, Google aurait tenté par le passé de faire disparaître le Samsung Galaxy Store, ainsi que l'Amazon Appstore.

Si vous avez déjà eu besoin de télécharger des applications sur un appareil Android, il y a de grandes chances que vous ayez atterri sur le Google Play Store. Cela étant dit, et c’est l’un des avantages d’Android, il est possible d’utiliser des alternatives au store de la firme de Mountain View. Des entreprises comme Samsung ont ainsi leur propre store, en l’occurrence le Galaxy Store, un magasin d’applications qui est installé par défaut sur les smartphones de la marque.

Google accusé d’avoir tenté de faire disparaître le Samsung Galaxy Store

Il semblerait que, à une époque, Google ait pu se sentir menacé par tous ces stores tiers, à tel point que le géant américain a tenté de le faire “disparaître”. C’est tout du moins ce que l’on apprend dans un dépôt de plainte à l’encontre de Google. Selon les documents, Google aurait tenté de payer des développeurs d’applications populaires pour ne pas référencer leurs applications sur le Samsung Galaxy Store ni l’Amazon Appstore.

Pour s’offrir davantage de contrôle sur Google Play

L’idée derrière cette stratégie était d’encourager les utilisateurs à utiliser le Play Store et à abandonner les autres stores tiers, redonnant à Google davantage de contrôle. Cette action en justice affirme par ailleurs que Google a fait une “tentative directe” en payant Samsung pour qu’il abandonne ses relations avec les plus gros développeurs et pour “réduire la concurrence” avec son propre app store.

Google a depuis lors publié un post de blog réfutant ces allégations. Selon le directeur de la politique publiqeu Wilson White, “si vous ne trouvez pas l’application que vous cherchez sur Google Play, vous pouvez choisir de télécharger l’application depuis un app store concurrent ou directement depuis le site du développeur. Nous n’imposons pas les mêmes restrictions que sur d’autres systèmes d’exploitation mobile.” Et l’homme de continuer en qualifiant cette accusation de “sans valeur”, allant même jusqu’à “ignorer l’ouverture d’Android”.