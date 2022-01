Goodyear équipe ses pneus sans air sur des robots de livraison

Goodyear teste ses pneus sans air sur des robots de livraison. À quand leur commercialisation ?

Nos véhicules ont énormément évolué au fil des années. Aujourd’hui, l’on voit par exemple apparaitre des véhicules électriques, autonomes ou non, des micro-véhicules et des robots de livraison… Le paysage va encore beaucoup changer. Et outre le genre même des véhicules, des innovations sont réalisées dans tous les aspects, toutes les technologies. Y compris les pneus. Goodyear, par exemple, a mis au point il y a quelque temps des pneus sans air. Les voici aujourd’hui mis à contribution.

Goodyear teste ses pneus sans air sur des robots de livraison

Les pneus de nos véhicules ont beaucoup évolué eux aussi. Certains peuvent aujourd’hui se regonfler automatiquement lorsqu’une crevaison survient, offrant aux conducteurs une chance de se mettre en sécurité pour changer la roue sans endommager le véhicule et/ou causer un accident, dans le pire des cas.

Cela étant dit, il serait peut-être plus efficace que les pneus puissent se passer totalement d’air, non ? Goodyear explore cette voie depuis maintenant années maintenant et le spécialiste du pneu est actuellement en train de tester de tels pneus sur une flotte de robots de livraison. Ces pneus sont utilisés par les robots de Starship Technologies. L’entreprise déclarait vouloir trouver une solution pour étendre la durée de vie de ses robots et réduire leurs opérations de maintenance.

À quand leur commercialisation ?

Et ceci est tout à fait logique, finalement, d’autant plus dans la mesure où les robots de livraison sont pensés et conçus pour être autonomes. Avoir des pneus qui ne crèvent jamais est un bon moyen de s’assurer qu’ils peuvent effectuer leurs livraisons de manière plus efficace pendant plus longtemps tout en réduisant les risques de les voir immobilisés en pleine mission.

Goodyear n’est pas le seul fabricant de pneus à développer des pneus sans air. Il y a quelques années, Michelin avait déjà mis au point des pneus sans air avec l’aide de General Motors. Aux dernières nouvelles, leur commercialisation était prévue pour 2024.