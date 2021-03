Goldorak : un jeu vidéo officiel est en cours de développement sur consoles et PC

La cultissime série animée Goldorak va être adaptée en jeu vidéo.

Après Tintin et les Schtroumps, Microids s’attaque à une autre licence marquante de la culture pop avec Goldorak afin de développer un jeu d’action immersif contenant une histoire émouvante pleine de bravoure, combats et trahisons. Pour mémoire, la licence japonaise du mangaka Go Nagai narre les célèbres aventures du prince d’Euphor, Actarus, et son robot de combat Goldorak, connu également sous le nom de Grendizer. Ce dernier utilisera encore le puissant fulguropoing ou la tranchante astérohache pour vaincre le terrible Grand Stratéguerre et ses Golgoths.

Microids et Dynamic Planning signent un accord d’édition pour une adaptation vidéoludique de Goldorak

“Nous sommes ravis de cet accord signé avec Dynamic Planning. A travers le développement de ce titre, nous souhaitons proposer un jeu vidéo qui ravira les fans de la première heure“, explique Stéphane Longeard, CEO de Microids. “Soyez assurés que l’ensemble des équipes travaillent d’arrache-pied pour proposer un titre fidèle à l’essence même de la licence. Nous sommes fiers et excités de pouvoir vous en montrer plus prochainement.”

“La possibilité de jouer aux aventures d’Actarus et de son célèbre robot Goldorak avec les technologies d’aujourd’hui est un rêve qui devient réalité. Je suis très content de cet accord d’édition trouvé avec Microids et j’ai hâte de mettre les mains sur ce jeu vidéo“, déclare Go Nagai, créateur de UFO Robo Grendizer et fondateur de Dynamic Planning.