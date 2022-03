Godfall : Exalted, une mise à jour majeure et gratuite

Counterplay Games dévoile Exalted, la mise à jour majeure de Godfall.

Présentée comme la plus grande mise à jour de Godfall à ce jour, Exalted proposera dès le 7 avril prochain une myriade de contenus sur PS5, PS4 et PC, allant des améliorations de qualité de vie à des objets cosmétiques en passant par de nombreuses fonctionnalités réclamées par les fans depuis le lancement du looter-slasher à la troisième personne avec des mécaniques action-RPG.

Even in this ornate & magical world, a simple sword in your hand is your best bet. It is cutting edge technology after all. pic.twitter.com/o2lxI6pqCq — Godfall (@PlayGodfall) March 4, 2022

“C’est l’aboutissement d’un an et demi de développement post-lancement, et concerne des éléments cruciaux dont notre communauté souhaitait l’implémentation en jeu“, a déclaré Daniel Nordlander, game director chez Counterplay Games. “Nous avons pris en compte les retours sur les forums, les réseaux sociaux, ainsi que d’innombrables streams et vidéos, dans le but d’identifier ce qui n’était pas à la hauteur des attentes des joueurs, et parfois même des nôtres. La mise à jour Exalted n’est pas qu’un simple “merci” adressé à tous ceux qui nous accompagnent et nous aident à améliorer le jeu depuis le premier jour, mais constitue également le meilleur moment pour les nouveaux venus pour se lancer dans l’aventure et découvrir le monde d’Aperion.”

Le contenu de la mise à jour Exalted pour Godfall

Éclats de Valorplate

Chacune des 12 Valorplates possède désormais quatre éclats déblocables offrant de nouvelles manières de personnaliser et d’améliorer votre style de jeu

Par exemple, grâce aux éclats, Phoenix peut brûler plus facilement ses ennemis à l’aide de Frappe incendiaire, lancer un cône de flammes à travers son bouclier et même ressusciter

Valorplates ascendantes et exaltées

Accumuler les quatre éclats permettra de débloquer la forme ascendante d’une Valorplate, conférant une seconde capacité passive

Après avoir amélioré les quatre éclats au niveau maximum, la Valorplate deviendra exaltée, accordant une troisième et dernière capacité passive, tout en débloquant une superbe apparence pouvant être exposée sur le podium des Valorplates au Sanctuaire

Histoire étoffée

Ravenna et Soras accompagneront désormais Orin pour combattre à ses côtés dans certaines missions principales et proposeront de nouvelles options de dialogue au Sanctuaire entre les missions

Macros, le frère maléfique d’Orin, a désormais plus d’importance dans la campagne, le narguant durant les missions principales et faisant monter la tension jusqu’à l’épique confrontation finale

Combat retravaillé

Toutes les armes sont désormais équipées de puissantes Attaques synchronisées pouvant être déclenchées directement après avoir utilisé une Technique d’arme

Le Renversement 2.0 est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les fans. Grâce à une nouvelle compétence de récupération, ils pourront désormais retourner rapidement au combat après avoir été renversés

Un système de résurrection a été ajouté, permettant aux joueurs de ressusciter leurs alliés en coop

Boss de royaume revus

La mécanique de Sceaux a été retirée afin de fluidifier le fonctionnement des boss de royaume. Les joueurs peuvent désormais affronter ces derniers dès que l’histoire le leur permet

Cependant, chaque boss dispose maintenant de trois capitaines répartis dans son royaume. Vaincre les capitaines permettra de se débarrasser de puissants fléaux qui auraient rendu le combat contre leur chef bien plus difficile

Améliorations de qualité de vie très attendues

Godfall regorge de butin incroyable à récupérer, et la mise à jour Exalted propose de nouvelles façons de trier et de gérer votre inventaire qui ne cesse de se remplir

Paradis des stratèges, le nouveau menu des équipements de Godfall propose aux joueurs de sauvegarder jusqu’à trois builds par Valorplate, grilles de compétences uniques comprises

Tour des épreuves exaltées

Mettez vos compétences à l’épreuve contre des ennemis pouvant monter jusqu’au niveau 150 et des boss qui apparaissent simultanément dans ce défi de haut niveau ultime

Obtenez de nouvelles armes uniques avec trois traits primaires

Nouveau mode jusqu’à 6 joueurs : Royaume des Esprits