Godfall arrive sur les consoles Xbox et Steam

Godfall : Ultimate Edition contient le jeu de base Godfall, les mises à jour majeures Primal, Lightbringer, et Exalted, l’extension Fire & Darkness, ainsi que les bonus autrefois exclusifs de la précommande et de l’édition Ascended. Cette nouvelle édition sera en vente à 39,99 euros, avec un prix spécial de lancement de 29,99 euros sur les consoles Xbox et Steam pour une durée limitée.

Forge your own path in Godfall: Ultimate Edition releasing on all platforms on April 7, 2022!

All past updates & DLC are included, as well as the upcoming "Exalted Update". Wishlist on Steam: https://t.co/hX7IH18vnn pic.twitter.com/mcbcC1HYa5

— Godfall (@PlayGodfall) March 21, 2022