God of War : un patch PS5 permet de jouer en 4K à 60fps

Santa Monica Studio annonce une Enhanced Performance Experience pour God of War sur PS5 afin de vivre les nouvelles aventures de Kratos avec Atreus dans les meilleures conditions.

Disponible sur PS4 depuis pratiquement trois ans, l’épopée nordique de Kratos sous forme de soft reboot se met à jour sur la nouvelle console de Sony : “Avec la version PS4 Pro de God of War, vous avez le choix entre deux modes graphiques, à savoir un qui favorise les performances et un autre qui favorise la résolution. Pour tirer le meilleur parti des performances accrues de la PS5, un nouveau patch remplace le mode graphique actuel par un nouveau paramètre par défaut qui offrira le meilleur des performances et de la résolution. Vous pouvez revenir au mode graphique ‘Favor Resolution’ de la PS4 à tout moment en sélectionnant Original Performance Experience pour de la 4K à 30 images par seconde.”

Dans cet opus, l’ancien dieu de la guerre doit faire face à un monde inconnu et hostile peuplé de créatures terrifiantes, des menaces inattendues ainsi qu’une nouvelle chance d’être père. Avec le jeune Atreus, il devra affronter le royaume de Midgard et ses nombreux dangers pour accomplir une quête des plus personnelles. Suivez pas à pas, le récit émouvant d’un père et de son fils, alors que Kratos lutte pour contrôler la rage qui l’a si longtemps alimenté sachant qu’il vit désormais comme un homme loin de l’ombre de ses actions passées.

God of War : la mise à jour sur PS5

Inclus dans la Collection PlayStation Plus, God of War de Santa Monica Studio va attirer de nouveaux joueurs en étant sublimé sur PS5 avec un patch totalement gratuit.