God of War sur PC : fonctionnalités et configurations du soft reboot de Santa Monica Studio

Les fonctionnalités et les configurations requises pour faire tourner God of War sur PC se dévoilent avec l'aide d'une bande-annonce.

Grace Orlady, responsable principale des communications et de la communauté au sein de Santa Monica Studio, détaille les fonctionnalités de la version PC de God of War : “Grâce au DLSS (Deep Learning Super Sampling), les joueurs équipés de processeurs graphiques GeForce RTX pourront découvrir God of War dans des résolutions plus élevées tout en conservant des taux de trame élevés. Cette technologie utilise l’apprentissage automatique pour augmenter la résolution du jeu et vous offrir une qualité d’image incroyable sans sacrifier les performances. Lorsque vous affrontez vos adversaires les plus coriaces comme Sigrun, la reine Valkyrie, la rapidité de votre réaction à ses attaques peut faire toute la différence entre la vie et la mort dans un combat. Avec Nvidia Reflex, le gameplay de God of War pour PC sera réactif avec une latence système réduite sur plusieurs générations de GPU GeForce RTX et GTX.”

Elle déclare également : “Nous sommes également heureux de prendre en charge la Super Résolution AMD FidelityFX afin que nos joueurs équipés de GPU AMD puissent profiter d’une technologie d’amélioration visuelle alternative ! Les ombres en plus haute résolution, les réflexions dans l’espace de l’écran améliorées, l’Occlusion Ambiante de la Vérité du Sol (GTAO) et l’Occlusion Directionnelle de l’Espace de l’Écran (SSDO), ainsi que les actifs et les solutions de rendu hautement détaillés signifient que God of War sur PC sera une expérience visuelle magnifique et nette.”

Les configurations PC de God of War

Si vous souhaitez pré-acheter God of War pour PC, il est disponible à la fois sur Steam et sur Epic Game Store. La sortie est toujours prévue pour le 14 janvier 2022.

Configuration minimum (low, 720p à 30fps)

GPU : Nvidia GTX 960 (4 Go) ou AMD R9 290X (4 Go)

CPU : Intel i5-2500k (4 core 3,3 GHz) ou AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3,1 GHz)

RAM : 8 Go DDR

OS : Windows 10 64-bit (version 1809)

DirectX : Version 11

Disque dur : HDD 70 Go

Configuration recommandée (original, 1080p à 30fps)

GPU : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 570 (4 Go)

CPU : Intel i5-6600k (4 core 3,5 GHz) ou AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3,6 GHz)

RAM : 8 Go DDR

OS : Windows 10 64-bit (version 1809)

DirectX : Version 11

Disque dur : SSD 70 Go

Configuration high (original, 1080p à 60fps)

GPU : Nvidia GTX 1070 (8 Go) ou AMD RX 5600 XT (6 Go)

CPU : Intel i7-4770k (4 core 3,5 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700 (8 core 3,2 GHz)

RAM : 8 Go DDR

OS : Windows 10 64-bit (version 1809)

DirectX : Version 11

Disque dur : SSD 70 Go

Configuration performance (high, 1440p à 60fps)

GPU : Nvidia RTX 2070 (8 Go) ou AMD RX R700 XT (8 Go)

CPU : Intel i7-7700k (4 core 4,2 GHz) ou AMD Ryzen 7 3700x (8 core 3,6 GHz)

RAM : 16 Go DDR

OS : Windows 10 64-bit (version 1809)

DirectX : Version 11

Disque dur : SSD 70 Go

Configuration ultra (ultra, 4K à 60fps)