God of War : Sony préparerait une adaptation en série avec Amazon

La plateforme de streaming Amazon Prime Video pourrait accueillir la série télévisée God of War de PlayStation Productions et Sony Pictures Television.

Les créateurs et producteurs exécutifs de The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, ainsi que le producteur exécutif et showrunner de The Wheel of Time, Rafe Judkins, seraient impliqués dans l’adaptation de God of War en série télévisée. Encore à ses balbutiements dans l’immédiat, la coproduction d’Amazon Studios, Sony Pictures Television et PlayStation Productions devrait être diffusée d’ici les prochaines années sur Amazon Prime Video.

A ‘God of War’ TV series is in the works! https://t.co/RAJ1Uc8GbJ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 7, 2022

Amazon et Sony sont très actifs sur le marché des adaptations de jeux vidéo en série live-action. D’un côté, on retrouve Fallout de Killer Films avec Walton Goggins, Mass Effect avec potentiellement Henry Cavill, plusieurs projets confirmés ou non annoncés avec dj2 Entertainment (Life is Strange, It Takes Two, Disco Elysium; Ruiner, Little Nightmare, Spleeping Dogs, Echo), et de l’autre, on a The Last of Us via HBO et Twisted Metal via Peacock.

De la mythologie grecque à la mythologie nordique avec God of War

Au centre de la saga God of War de Santa Monica Studio se trouve Kratos, un ancien guerrier spartiate qui souhaite ardemment se venger d’Arès, le dieu grec de la guerre, après avoir tué ses proches sous l’influence de cette divinité. Considéré par la suite comme l’impitoyable Dieu de la guerre, il se retrouve constamment à la recherche d’une chance de changer son destin. Son arrivée dans les contrées sauvages nordiques va lui permettre d’obtenir une seconde chance de devenir père avec son fils Atreus et lui apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs que lui.