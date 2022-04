God of War Ragnarök : rien de nouveau avant un moment

Alors que le soft reboot de God of War célèbre son quatrième anniversaire, le game director Cory Barlog a fait savoir aux fans de la licence de Santa Monica Studio qu’ils vont devoir se montrer encore un peu patient avant d’avoir accès à des informations inédites sur God of War Ragnarök : “Si nous n’en avons pas beaucoup parlé, c’est parce que tout le monde est à fond dans son travail. Nous sommes des perfectionnistes. Tout le monde est en train de resserrer les graphismes au niveau trois (une référence à une veille publicité américaine des années 1980). Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que j’aimerais pouvoir les partager avec vous, mais ce n’est pas encore prêt à être montré. Mais je vous garantis que dès que nous aurons quelque chose de prêt à partager, nous le ferons. Parce qu’on ne veut rien vous cacher, alors tenez bon, sachez que quelque chose de cool va arriver et que nous, tout le monde ici dans les bureaux du studio, vous sommes incroyablement reconnaissants pour tout le soutien que vous nous apportez.”

