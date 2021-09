God of War Ragnarök : la fin des aventures de Kratos et Atreus dans les royaumes nordiques

L'arc dédié à la mythologie nordique prendra fin dans God of War Ragnarök.

Après diverses réflexions entre certains responsables, scénaristes et développeurs, Santa Monica Studio a décidé de conclure l’histoire nordique de God of War avec l’épisode Ragnarök en raison du temps qu’il faudrait pour réaliser une trilogie se focalisant sur la même thématique : “Je pense que l’une des raisons les plus importantes derrière ce choix est que le premier jeu a pris cinq ans, le deuxième jeu, je ne sais pas combien de temps il va prendre, mais je vais juste dire qu’il va prendre à peu près le même temps pour le faire. Et puis si vous pensez, ‘wow un troisième dans le même laps de temps’, c’est improbable car nous parlons d’un intervalle de près de 15 ans pour une seule histoire et je pense que c’est trop long. J’ai l’impression qu’on en demande trop. Rien que de dire que l’achèvement de cette histoire prend autant de temps, ça me semble trop long, et étant donné où en était l’équipe et où en était Erik Williams avec ce qu’il voulait faire, je me suis dit, écoutez, je pense qu’on peut vraiment faire ça directement dans la deuxième histoire.”

Cory Barlog, le directeur créatif qui a laissé sa place à Erik Williams pour God of War Ragnarök, rajoute : “L’essentiel de ce que nous essayions de faire depuis le début était de raconter quelque chose sur Kratos et Atreus, que le cœur du moteur de l’histoire est vraiment la relation entre ces deux personnages et que la complexité rayonne comme des ondulations dans un étang. Et nous pourrions en faire un océan et faire en sorte que ces ondulations s’étendent sur des milliers de kilomètres, mais est-ce nécessaire et bénéfique, ou avons-nous l’impression que ça ne fait que l’étaler trop loin, que les ondulations sont trop éloignées les unes des autres, et qu’on perd un peu l’intrigue. Être capable de le condenser et de se sentir comme, vous savez, cette expérience que j’ai eue quand j’ai eu le coffret de l’édition étendue du Seigneur des Anneaux, et j’ai pu dire ‘wow, je peux m’asseoir et avoir 13,5 heures de cette expérience en les jouant l’un après l’autre dos à dos’, et j’ai juste pensé que c’était fantastique, incroyable. Donc, être capable de dire que vous pourriez probablement commencer le God of War de 2018 et ensuite jouer à God of War Ragnarök et avoir l’impression de détenir l’intégralité de l’histoire… J’ai un peu envie que ça arrive peut-être avant que mon enfant soit au collège.”

L’intrigue de God of War Ragnarök

Le périple nordique de Kratos et Atreus prendra encore vie par le biais d’un unique plan-séquence du début à la fin : “Si le dernier jeu se focalisait autour de la confiance grandissante entre père et fils, leurs interactions restent complexes, particulièrement après les révélations au sujet de l’héritage d’Atreus et de la prophétie secrète découverte par Kratos. La curiosité d’Atreus ne fait que croitre. Comme beaucoup de jeunes gens, il souhaite comprendre qui il est. Il souhaite surtout comprendre qui il pourrait être. Le mystère du rôle de Loki au cours du conflit à venir obsède toujours Atreus. Il veut protéger sa famille à tout prix, mais Atreus ne veut pas être tenu à l’écart alors que le conflit fait rage dans les Neuf Royaumes. Kratos, toujours affecté par le poids de ses erreurs passées, souhaite épargner à Atreus les dures leçons qu’il a apprises en affrontant les dieux. Il veut protéger son fils par-dessus tout, et leur affrontement avec Baldur a renforcé sa conviction que de futurs affrontements avec les Aesir ne pourront mener qu’à une issue tragique. Ensemble, Kratos et Atreus devront choisir quelle voie emprunter. De ce choix découlera le sort des habitants des Neuf Royaumes alors que le Ragnarök approche.“