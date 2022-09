God of War Ragnarök : Kratos et Atreus vont devoir faire des choix pour forger leurs destinées

La menace du Ragnarök plane sur les neuf royaumes dans God of War Ragnarök.

Dans God of War Ragnarök, les joueurs seront témoins de la dynamique changeante de la relation entre Kratos et Atreus alors qu’ils se préparent à la guerre face au terrible Odin, le dieu principal du panthéon de la mythologie nordique. Atreus a faim de connaissances pour l’aider à comprendre la prophétie de “Loki”, tandis que Kratos lutte pour se libérer du passé qui le hante et être le père dont son fils a besoin. Pendant tout ce temps, les yeux d’Asgard observent chacun de leurs mouvements…

Le Story Trailer de God of War Ragnarök

God of War Ragnarök sortira le 9 novembre prochain en exclusivité sur PS5 et PS4 avec des éditions limitées et collectors pour les fans de la licence.

Une DualSense en édition limitée pour God of War Ragnarök

L’édition limitée de la manette sans fil DualSense aux couleurs de God of War Ragnarök sera disponible en même temps que le lancement de la nouvelle production vidéoludique du studio américain Santa Monica Studio. Les précommandes démarreront à la fin du mois.