God of War Ragnarök est repoussé à 2022 avec une sortie sur PS4

Le nouveau God of War n'échappe pas à un report pour l'année prochaine.

Annoncé pour le courant de l’année via un simple teaser, Santa Monica Studio n’est finalement pas encore prêt à en montrer plus sur God of War Ragnarök : “Nous sommes incroyablement reconnaissants de voir tant de personnes enthousiastes à l’idée de découvrir le prochain chapitre du voyage de Kratos et Atreus. Nous restons concentrés sur l’idée de délivrer un jeu de qualité supérieure tout en préservant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs et de nos familles. C’est dans cet esprit que nous avons pris la décision de repousser notre date de sortie à 2022. Merci à tous pour votre soutien continu, nous avons des choses passionnantes en préparation que nous sommes impatients de vous montrer !”

L’exclusivité de Santa Monica Studio sortira aussi sur PS4

En plus d’être décalé pour 2022 en raison de la crise sanitaire actuelle, le nouveau God of War sera cross-gen tout comme la nouvelle mouture de la célèbre simulation automobile de Polyphony Digital : “Nous avons décidé de repousser le jeu à l’année prochaine afin que Santa Monica Studio puisse nous proposer un God of War exceptionnel. Dans ce genre de situation, nous devons forcément faire des concessions. Et il est hors de question de mettre en péril la qualité de nos jeux ou la santé et le bien-être de notre équipe de choc (…) Quand le développement d’un titre à la fois pour la PS5 et la PS4 sera possible et logique (comme ce sera le cas pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War et Gran Turismo 7), nous continuerons à y travailler.“