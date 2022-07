God of War Ragnarök de Santa Monica Studio sortira début novembre sur PS5 et PS4

Santa Monica Studio et Sony Interactive Entertainment dévoilent la date de sortie de God of War Ragnarök.

Alors que le Ragnarök approche à grands pas, Kratos et Atreus vont de nouveau explorer les Neuf Royaumes à la recherche de réponses, tandis que les Asgardiens se préparent à la guerre. Lors de leur épopée, ils exploreront des paysages mythiques, rassembleront des alliés et affronteront de terribles ennemis, qu’il s’agisse de monstres ou de dieux nordiques. A cette occasion, la Hache Léviathan, les Lames du Chaos et le bouclier Gardien sont de retour aux côtés d’une multitude de pouvoirs.

Atreus souhaite comprendre la prophétie de Loki et le rôle qu’il doit jouer dans le Ragnarök. Kratos doit choisir entre rester paralysé par la peur de répéter ses erreurs ou se libérer du passé pour devenir le père dont Atreus a besoin.

God of War Ragnarök et ses différentes éditions

God of War Ragnarök – Édition Standard

Jeu PS5/PS4 (format physique)

God of War Ragnarök – Édition de lancement

Jeu PS5/PS4 (format physique)

Bonus précommande : armure neige ressuscitée pour Kratos et tunique neige ressuscitée pour Atreus

God of War Ragnarök – Édition Deluxe numérique

Jeu PS5/PS4 (format physique)

L’armure de Valnoir pour Kratos

La tenue Valnoir pour Atreus

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PS4

God of War Ragnarök – Édition Collector

Jeu PS5/PS4 (format numérique)

Un coffret représentant la fresque de la Gardienne du savoir

Un boîtier Steelbook avec la représentation d’un ours et d’un loup

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5cm

Un jeu de dés des nains avec une finition couleur bois de qualité dans un petit sac portant le symbole d’Yggdrasil

Une réplique détaillée de Mjöllnir, l’arme fétiche de Thor, de 40cm

God of War Ragnarök – Édition Jötnar

Jeu PS5/PS4 (format numérique)

Un coffret représentant la fresque de la Gardienne du savoir

Un boîtier Steelbook avec la représentation d’un ours et d’un loup

Un vinyle de 18 cm avec la musique de Bear McCreary

Un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup représentant respectivement Faye, Kratos et Atreus

Draupnir, un anneau légendaire de la mythologie nordique, présenté dans un sac en tissu rouge

Le jeu de dés de Brok avec une finition métallique et des détails bleutés. Le sac de dés porte l’emblème des frères huldres

Une carte en tissu qui montre chacun des neuf royaumes au sein des branches et des racines d’Yggdrasil

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5cm

Un jeu de dés des nains avec une finition couleur bois de qualité dans un petit sac portant le symbole d’Yggdrasil

Une réplique détaillée de Mjöllnir, l’arme fétiche de Thor, de 40cm

Une cinématique en CGI pour God of War Ragnarök

God of War Ragnarök sera disponible en exclusivité sur PS5 et PS4 dès le 9 novembre prochain. Si vous avez acheté la version PS4 de God of War Ragnarök, vous pourrez passer à la version PS5 pour 9,99 euros.