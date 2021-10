God of War prépare sa sortie sur PC pour l’année prochaine

La version PC de God of War sortira le 14 janvier 2022 sur Steam et l'Epic Games Store.

Les fonctionnalités PC de God of War incluent la prise en charge des manettes, notamment la DualShock 4 et la DualSense, du combo clavier/souris, des écrans ultra-larges en 21:9, du DLSS sur RTX et de la technologie Reflex (faible latence) de Nvidia, des fréquences d’image débloquées, des graphismes améliorés via une configuration des paramètres/options graphiques (ombres à haute résolution, reflets d’espace-écran améliorés, occlusion ambiante via les technologies de GTAO et SSDO) et une véritable résolution 4K sur les appareils compatibles.

God of War (2018) is coming to PC! 🛶 Unlocked frame rate

🛶 Graphic and performance improvements

🛶 Ultra-widescreen support [21:9]

🛶 and more!

Pour les nouveaux, Santa Monica Studio partage le synopsis du huitième épisode de God of War qui est pensé comme un renouveau de la licence : “En tant que mentor et protecteur d’Atreus, un fils prêt à tout pour gagner son respect, Kratos se retrouve contraint de dominer la rage qui l’a défini pendant si longtemps alors qu’il explore avec son fils un monde rempli de dangers. Du marbre et des colonnes d’une Olympe resplendissante aux environnements bruts des forêts, montagnes et cavernes de la mythologie nordique pré-viking, ce nouveau royaume possède un panthéon de créatures, monstres et dieux qui lui sont propres. Grâce à une caméra libre à la troisième personne qui plonge le joueur encore plus au cœur de l’action, les combats sont à l’image du panthéon de créatures nordiques que Kratos affronte, à savoir grandioses, brutaux et ardus. La nouvelle arme principale et les capacités inédites de Kratos conservent l’esprit de la série, tout en proposant une vision inédite des conflits qui redéfinit le genre.”

“Nous avons tous été touchés et émus par l’enthousiasme dont ont fait preuve les fans de la licence God of War à l’égard du dernier chapitre de l’histoire de Kratos. Depuis août 2021, 19,5 millions d’exemplaires de God of War sur PS4 ont été achetés, et on a hâte de partager cette aventure avec de tout nouveaux joueurs sur PC“, a déclaré Grace Orlady, responsable de la communauté chez Santa Monica Studio. “Notre premier objectif en sortant God of War sur PC était de souligner la qualité exceptionnelle du contenu créé par l’équipe et de tirer parti des performances optimales qu’un PC peut offrir, afin de donner vie à une version du jeu époustouflante (…) Nous sommes très reconnaissants du soutien sans faille apporté à God of War, et nous espérons que cette version du jeu permettra de faire vivre une expérience cinématographique unique aux fans de la première heure ainsi qu’aux nouveaux venus !”

A noter que les contenus numériques armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus, skin du Bouclier du Gardien de l’exil, skin du Bouclier de la forge, skin du Bouclier de l’âme elfique et skin du Bouclier Dökken seront disponibles gratuitement dès le début du jeu.