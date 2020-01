God of War : Cory Barlog ne serait pas contre une adaptation en série télévisée

Le directeur créatif Cory Barlog rêve toujours d'une série télévisée God of War.

La licence God of War du studio Santa Monica Studio (filiale des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment) bientôt adapté en série télévisée ? C’est en tout cas le souhait de Cory Barlog depuis maintenant plusieurs mois maintenant. Déjà en mai dernier, il laissait entendre que cette idée lui traversait l’esprit : “Un film GOW ? Oui j’y pense, même si je préfère une série“. En ce début d’année, il a encore évoqué ce doux rêve en réponse d’un tweet demandant quels autres licences de jeux pourraient avoir le droit à une adaptation sur le petit écran via une plateforme comme Netflix : “God of War. (Du moins, je pense). Ce n’est pas un indice ou quoi que ce soit. Je crois juste que les jeux feraient de fantastiques séries TV parce que vous passez tellement de temps avec les personnages dans des mondes fantastiques. Les jeux, comme la télévision, sont comme des relations entretenues avec les personnages, tandis les films sont plus comme un rendez-vous. Les deux peuvent être vraiment cool.”

PlayStation Productions : le studio de Sony spécialisé dans les adaptations de licences vidéoludiques en série

Alors que le premier projet de la structure sera Uncharted, un deuxième est d’ores et déjà confirmé, à savoir Twisted Metal. Néanmoins, il se pourrait bien que les messages de Cory Barlog poussent Sony Interactive Entertainment à se pencher sur un film ou une série God of War dès cette année. A noter qu’il n’est pas impossible que l’éditeur nippon se décide à mettre de plus en plus en avant PlayStation Productions dans ses prochaines conférences dédiées aux jeux vidéo.

Cory Barlog veut plus de “stars” dans les jeux vidéo

En plus d’évoquer ses mauvaises expériences avec le milieu des acteurs, Cory Barlog estime qu’il est venu le temps de mettre de plus en plus en avant des comédiens dans des productions vidéoludiques : “Dans les précédents jeux God of War, nous avions contacté plusieurs talents Hollywoodiens connus. Ils sont revenus vers nous en nous disant ‘on veut 10 millions de dollars ! Mais notre budget n’est même pas de 10 millions ! De quoi est-ce que vous parlez ? On ne peut pas payer ça !’ En fait, ils avaient de mauvaises expériences avec les jeux vidéo. Ils ne voulaient vraiment pas travailler là-dedans, et cette exigence exhorbitante était leur manière de dire non. D’autres étaient encore plus catégoriques avec un ‘je ne travaillerai jamais dans les jeux vidéo’ (…) Pendant longtemps, les studios ont estimé ne pas avoir besoin de modéliser le visage des acteurs dans les jeux. ‘On n’a pas besoin de ces célébrités !’ disait-on. Moi, j’aime avoir un juste milieu, parce qu’il y a certains talents qui peuvent être absolument parfaits là-dedans (…) C’est quelque chose qui est mieux accepté maintenant. Quand vous voyez un personnage comme Johnny Silverhand, que Keanu Reeves incarne dans le jeu Cyberpunk 2077. Littéralement, l’ensemble du casting du jeu Death Stranding est formidable ! C’est quelque chose de très excitant. On a de plus en plus de connexions entre les deux industries, là où ca été un mur pendant des années (…) On voit de plus en plus de jeunes réalisateurs surdoués, qui sont aussi joueurs et ont conscience de ces passerelles, et de plus en plus d’acteurs en sont aussi conscients (…) On est désormais capable de donner aux acteurs des performances consistantes. Les acteurs de doublages vocaux sont un trésor, surtout lorsque vous tombez sur quelqu’un qui a une voix incroyable – mais désormais vous pouvez aussi avoir quelqu’un qui peut intégralement s’emparer d’un personnage.“